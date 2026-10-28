Żyły gorzej niż w chlewie! W dodatku bez wody i jedzenia. Dramatyczna interwencja pod Wejherowem

Dramat trzech psów pod Wejherowem. Łańcuchy miały zaledwie 30 centymetrów!

Dramatyczne warunki, w jakich przetrzymywano zwierzęta na jednej z posesji w powiecie wejherowskim, wyszły na jaw podczas policyjnej interwencji. Trzy psy przebywały na zewnątrz, przywiązane do wyjątkowo krótkich łańcuchów, których długość wynosiła od zaledwie 30 centymetrów do maksymalnie 1,5 metra. Zwierzęta miały mocno ograniczoną swobodę ruchu, a niektóre nie mogły nawet schronić się we własnych budach. Psy były zaniedbane i brudne, a ich mokra sierść pokryta była błotem. Krótkie łańcuchy uniemożliwiały im znalezienie suchego miejsca, w którym mogłyby odpocząć i wyschnąć. W takich warunkach nie miały również możliwości skutecznego schronienia się przed zimnem i wilgocią.

- Budy były prowizoryczne, nieocieplone i uszkodzone lub dziurawe. Nie zapewniały odpowiedniej ochrony przed zimnem, deszczem ani innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Na miejscu brakowało wody i misek z jedzeniem. Psy były niedożywione. Właściciel zwierząt podczas rozmowy na miejscu twierdził, że warunki życia zwierząt są odpowiednie – relacjonują policjanci.

Trzy psy odebrane właścicielowi. 49-latkowi grożą nawet trzy lata więzienia

Ze względu na dramatyczne warunki, w jakich przebywały zwierzęta, podjęto decyzję o ich odebraniu właścicielowi. Psy zostały zabezpieczone przy współpracy z przedstawicielami OTOZ Animals, aby zapewnić im bezpieczeństwo oraz odpowiednią opiekę.

Sprawą nadal zajmują się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną, którzy ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia i zbierają materiał dowodowy. Niewykluczone, że 49-letni właściciel psów wkrótce usłyszy zarzuty znęcania się nad zwierzętami, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

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