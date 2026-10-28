Uratowali 71-latkę z płonącego budynku w Słupsku. Seniorka była uwięziona na piętrze

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-28 8:53

Uratowali 71-letnią kobietę z płonącego domu w Słupsku. Seniorka była uwięziona na piętrze budynku, ponieważ ogień odciął jej drogę ucieczki. Mundurowi, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, wykorzystali drabinę pożyczoną od sąsiada, aby ewakuować kobietę. Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 października, tuż przed godziną 3. Szczegóły poniżej.

Pożar domu w Słupsku. 71-latka została uwięziona na piętrze

W nocy 25 października, tuż przed godziną 3, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o pożarze altany znajdującej się przy jednym z domów w Słupsku. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Po przyjeździe funkcjonariusze zauważyli, że płomienie rozprzestrzeniły się już na część budynku mieszkalnego, odcinając drogę ewakuacji przez główne wejście.

Policjanci ustalili, że wewnątrz budynku przebywa 71-letnia kobieta oraz jej 30-letni wnuk. Chwilę później na posesji zauważyli młodego mężczyznę, który poinformował ich, że seniorka została uwięziona na piętrze płonącego domu. Dodatkowym zagrożeniem były trzy butle z gazem znajdujące się w lokalu.

- Policjanci bez chwili wahania podjęli decyzję wejścia na górę i ewakuowania kobiety. Z pomocą ruszył sąsiad, który przekazał policjantom drabinę, przy pomocy której mł. asp. Dariusz Świebodziński oraz st. post. Estera Szklarczyk wydostali seniorkę na zewnątrz, a następnie przez ogrodzenie przekazali kobietę strażakom, którzy dojechali właśnie na miejsce – informują pomorscy policjanci.

Seniorka i dwoje policjantów trafili do szpitala. Trwa ustalanie przyczyn pożaru

Po zakończeniu akcji ratunkowej 71-latka oraz dwoje policjantów zostali przewiezieni do szpitala z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Wszyscy spędzili tam kilkanaście godzin. Wczoraj funkcjonariusze wraz z technikiem kryminalistyki i biegłym z zakresu pożarnictwa przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli śledczym ustalić dokładne okoliczności i przyczyny wybuchu pożaru.

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