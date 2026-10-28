Znaczenie kolorów zniczy na grobach. Sprawdź to przed 1 listopada

Kiedy wypada Wszystkich Świętych 2026?

Dzień Wszystkich Świętych przypada w kalendarzu na 1 listopada. W bieżącym roku uroczystość ta wypada dokładnie w niedzielę. Dla ogromnej rzeszy ludzi jest to niezwykle istotny czas, który pozwala na moment zatrzymać się w codziennym biegu, odwiedzić nekropolie i oddać się zadumie nad osobami, które już odeszły.

Jakie znicze kupić na 1 listopada?

Listopadowe święto wiąże się nieodłącznie z tradycją przyozdabiania nagrobków. Wykorzystujemy do tego celu różnorodne kompozycje, chryzantemy, sztuczne wiązanki oraz przede wszystkim niezwykle popularne znicze. Sklepowe półki uginają się od rozmaitych wariantów o zróżnicowanych gabarytach, wzbogaconych o dedykacje lub zupełnie gładkich, a także dostępnych w szerokiej gamie barw. Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że wybór konkretnego koloru znicza niesie ze sobą określone przesłanie.

Symbolika i znaczenie kolorów zniczy na cmentarzu

Większość kupujących kieruje się wyłącznie własnym gustem. Tymczasem znicze w konkretnych odcieniach posiadają ukrytą symbolikę. Choć oczywiście na pierwszym miejscu zawsze stoi sam wyraz pamięci o zmarłych, to jednak wielu ludzi łączy dany kolor z konkretnym przekazem. Osoby zainteresowane tym tematem zachęcamy do zapoznania się z poniższą galerią, w której szczegółowo wyjaśniamy znaczenie poszczególnych barw.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kolory zniczy - znaczenie

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Czy 1 listopada 2026 roku przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy?

Uroczystość Wszystkich Świętych, którą obchodzimy 1 listopada, znajduje się na polskiej liście dni ustawowo wolnych od pracy. W praktyce przekłada się to na fakt, że przeważająca część zatrudnionych odpoczywa, a sklepy są nieczynne.

W 2026 roku święto to zbiega się jednak w kalendarzu z niedzielą. Taki układ sprawia, że zatrudnionym na etacie nie należy się z tego tytułu dodatkowy dzień wolnego.