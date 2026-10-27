Bartosz Błyskal zginął, szukając Grzegorza Borysa. Bohaterski strażak nie zostanie zapomniany. Ważny gest

Tymi wydarzeniami żyła cała Polska. Grzegorz Borys był poszukiwany w sprawie morderstwa 6-letniego Olusia z Gdyni. 1 listopada 2023 roku doszło do tragedii. W trakcie obławy zginął Bartosz Błyskal, ceniony strażak i płetwonurek. Biegły jako przyczynę śmierci nurka podał niewydolność oddechowo-krążeniową. - Żadnym słowem nie można wyrazić żalu. Bartosz uwielbiał podróże, zwiedził Europę. Planował wyjazd na Wyspy Kanaryjskie. Kochał góry, po których chodził z dziewczyną Natalią. Był instruktorem narciarstwa. Nasz kochany strażak miał ambicje i plany na życie, Okrutna śmierć Bartka zniweczyła te plany - mówił podczas pogrzebu ks. dr Jarosław Lisica, kapelan pomorskich strażaków. Ze wspomnienia Bartka Błyskala dowiedzieliśmy się, że mężczyzna po przeprowadzce do Kolbud "pokochał wodę". Był wolontariuszem na przystani, pływał na żaglowcu, prowadził kursy żeglarskie. Jego śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością, ale i całą Polską.

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I choć od tych tragicznych wydarzeń minęło sporo czasu, pamięć o strażaku nie zanikła. Komendant Miejski PSP w Gdańsku poinformował, że w piątek, 30 października 2026 roku, godzinie 9:00 w Kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku przy ul. Głębokiej 1, zostanie odprawiona msza św. w intencji ś.p. Bartosza Błyskala.

- Msza, w czasie której wspominać będziemy naszego tragicznie zmarłego kolegę, będzie miała uroczysty charakter z udziałem sztandaru Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku - przekazali przedstawiciele komendy. - Po mszy nastąpi złożenie wiązanki przy tablicy upamiętniającej Bartosza przy JRG 2 w Gdańsku - podkreślono. To ważny gest, który spotkał się z ciepłym przyjęciem ludzi.

Grzegorz Borys zabił 6-letniego synka, później znaleziono jego ciało. Mówiła o tym cała Polska

Przypomnijmy, że pod koniec października 2024 roku spłynął komunikat o zakończeniu śledztwa w sprawie Grzegorza Borysa. Śledczy nie mają wątpliwości, że to on zabił swojego synka, 6-letniego Olusia. Kilkanaście dni po zabójstwie dziecka w zbiorniku wodnym Lepusz zostało znalezione ciało podejrzanego. To właśnie śmierć 44-latka stała się przyczyną umorzenia śledztwa. W trakcie postępowania prokuratura przesłuchała 187 świadków, pozyskano także 23 opinie biegłych różnych specjalności, w tym 8 opinii z zakresu biologii oraz genetyki sądowej i 4 opinie z zakresu informatyki śledczej. O sprawie w tamtym okresie rozpisywały się media w całym kraju.

Galeria zdjęć: Bartosz Błyskal zginął, szukając Grzegorza Borysa. Bohaterski strażak nie zostanie zapomniany. Ważny gest

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