Alfa Centrum w Gdańsku idzie do likwidacji. Zamiast galerii powstanie ogromne osiedle

Alfa Centrum w Gdańsku pustoszeje. W galerii działają już tylko trzy sklepy

Gdańska galeria Alfa Centrum, zlokalizowana przy ulicy Kołobrzeskiej na Przymorzu, rozpoczęła działalność w 2002 roku. Przez przeszło 20 lat obiekt ten stanowił ważny punkt zakupowy dla okolicznych mieszkańców, jednak z biegiem czasu kolejni najemcy rezygnowali z lokali i oferta centrum zaczęła się kurczyć.

W tej chwili na terenie galerii funkcjonują już zaledwie trzy punkty handlowe, którymi są Empik, Media Expert oraz Tchibo. Sklepy te mają prowadzić działalność w tym miejscu tylko do grudnia 2026 roku, co definitywnie zamknie historię obiektu w jego dotychczasowym kształcie.

Właściciele sprecyzowali już jednak plany dotyczące dalszych losów tej atrakcyjnej działki. Zamiast ściągać nowych najemców handlowych, inwestor stworzy tam mieszkania, punkty usługowe oraz przestrzenie wspólne.

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Deweloper Euro Styl wybuduje około 700 mieszkań w miejscu Alfa Centrum

Za realizację nowego projektu odpowiada firma deweloperska Euro Styl wchodząca w skład Grupy Dom Development. Koncepcja przebudowy zakłada zmianę obecnego Alfa Centrum w nowoczesny kompleks o charakterze mieszkaniowo-usługowym, który dostarczy na rynek około 700 lokali mieszkalnych.

Planowane osiedle będzie składać się z budynków liczących od 6 do 12 kondygnacji. Partery i niższe piętra nowych bloków zostaną przeznaczone na lokale gastronomiczne, usługowe oraz handlowe. Projektanci zaplanowali na tym terenie także strefy zieleni oraz miejsca ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Kiedy ruszy przebudowa Alfa Centrum w Gdańsku w nowe osiedle?

Gdańska galeria zyskała nowego właściciela w styczniu 2026 roku, a podmiot ten od początku miał jasną wizję przekształcenia nieruchomości. Na razie dokładny termin rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę prac budowlanych nie jest jeszcze znany.

Mieszkańcy gdańskiego Przymorza protestują przeciwko likwidacji Alfa Centrum

Wizja spotkała się z oporem części lokalnej społeczności z dzielnicy Przymorze. W lutym 2026 roku niezadowoleni mieszkańcy zorganizowali nawet oficjalny protest przeciwko zamykaniu galerii. Uczestnicy manifestacji obawiają się przede wszystkim tego, że bezpowrotnie stracą miejsce służące im dotychczas do zakupów, rekreacji oraz celów kulturalnych.

Galerie handlowe zmieniają swoje przeznaczenie przez rozwój zakupów w sieci

Przypadek gdańskiego Alfa Centrum to element znacznie szerszego zjawiska obserwowanego obecnie na rynku nieruchomości. Tradycyjne galerie muszą walczyć o przetrwanie nie tylko z konkurencyjnymi obiektami, ale przede wszystkim z dynamicznie rosnącym sektorem e-commerce. Konsumenci coraz częściej wolą zamawiać towary przez internet bezpośrednio do domu z opcją zwrotu, rezygnując tym samym z tradycyjnych wizyt w sklepach stacjonarnych.