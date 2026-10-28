W białych skarpetkach włamali się do monopolowego. Zabrali to, co dla nich najcenniejsze: gotówkę, papierosy i alkohol

Włamali się do monopolowego w białych skarpetkach zamiast rękawiczek. Ukradli alkohol, papierosy i gotówkę

19 października 2026 roku, przed godziną 8:00, dyżurny gdańskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do sklepu spożywczo-monopolowego przy ul. Grobla w Gdańsku. Jak wynikało z nagrań z monitoringu, jeszcze przed północą do lokalu weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy otworzyli drzwi dopasowanym kluczem, a zamiast rękawiczek na dłonie założyli białe skarpetki. Ze sklepu wynieśli między innymi gotówkę, papierosy oraz alkohol, powodując straty sięgające blisko 6 tys. zł. Następnie zamknęli drzwi na klucz i uciekli.

Policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady, a w działaniach uczestniczył również przewodnik z psem tropiącym. Sprawą zajęli się kryminalni ze Śródmieścia. Przeanalizowano m.in. nagrania z miejskiego monitoringu, próbując odnaleźć wizerunki sprawców włamania.

- Żmudna praca operacyjna kryminalnych pozwoliła na wytypowanie dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za to przestępstwo. Pierwszy z nich 37-latek został zatrzymany w miniony czwartek (22.10.2026 r.) przez policjantów z Komisariatu Policji III w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany podczas interwencji, która dotyczyła jego kradzieży w sklepie z odzieżą. Za tą kradzież został on ukarany mandatem karnym, a następnie przewieziony do jednostki policji – informują policjanci z Gdańska.

Obaj włamywacze są już w rękach policji. Grozi im nawet 15 lat więzienia

Drugiego z podejrzanych zatrzymano w piątek, 23 października. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za którą grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ponieważ dopuścili się przestępstwa w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć im karę wyższą nawet o połowę.

To jednak nie koniec problemów zatrzymanych mężczyzn. Podczas wykonywania czynności policjanci ustalili, że 17 sierpnia 2026 roku w Gdyni ukradli również artykuły drogeryjne o łącznej wartości przekraczającej 1600 zł. W związku z tym obaj usłyszeli dodatkowe zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat więzienia.