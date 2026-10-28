W białych skarpetkach włamali się do monopolowego. Zabrali to, co dla nich najcenniejsze: gotówkę, papierosy i alkohol

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-28 14:18

W białych skarpetkach zamiast rękawiczek włamali się do monopolowego. Zabrali gotówkę, papierosy i alkohol. Pozostawili jednak swoje wizerunki – obu mężczyzn zarejestrował sklepowy monitoring. Policjanci z Gdańska zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 30 i 37 lat. W trakcie pracy nad tą sprawą ustalono, że mężczyźni mają na swoim koncie więcej przewinień. Za kradzież z włamaniem grozi nawet 10 lat więzienia. Ponieważ obaj zatrzymani dopuścili się przestępstwa w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć im karę wyższą nawet o połowę.

Zamaskowany mężczyzna z białymi skarpetkami na dłoniach okrada sklep. O włamaniu w Gdańsku przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Włamali się do monopolowego w białych skarpetkach zamiast rękawiczek. Ukradli alkohol, papierosy i gotówkę

19 października 2026 roku, przed godziną 8:00, dyżurny gdańskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do sklepu spożywczo-monopolowego przy ul. Grobla w Gdańsku. Jak wynikało z nagrań z monitoringu, jeszcze przed północą do lokalu weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy otworzyli drzwi dopasowanym kluczem, a zamiast rękawiczek na dłonie założyli białe skarpetki. Ze sklepu wynieśli między innymi gotówkę, papierosy oraz alkohol, powodując straty sięgające blisko 6 tys. zł. Następnie zamknęli drzwi na klucz i uciekli.

Policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady, a w działaniach uczestniczył również przewodnik z psem tropiącym. Sprawą zajęli się kryminalni ze Śródmieścia. Przeanalizowano m.in. nagrania z miejskiego monitoringu, próbując odnaleźć wizerunki sprawców włamania.

- Żmudna praca operacyjna kryminalnych pozwoliła na wytypowanie dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za to przestępstwo. Pierwszy z nich 37-latek został zatrzymany w miniony czwartek (22.10.2026 r.) przez policjantów z Komisariatu Policji III w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany podczas interwencji, która dotyczyła jego kradzieży w sklepie z odzieżą. Za tą kradzież został on ukarany mandatem karnym, a następnie przewieziony do jednostki policji – informują policjanci z Gdańska.

Obaj włamywacze są już w rękach policji. Grozi im nawet 15 lat więzienia

Drugiego z podejrzanych zatrzymano w piątek, 23 października. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za którą grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ponieważ dopuścili się przestępstwa w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć im karę wyższą nawet o połowę.

To jednak nie koniec problemów zatrzymanych mężczyzn. Podczas wykonywania czynności policjanci ustalili, że 17 sierpnia 2026 roku w Gdyni ukradli również artykuły drogeryjne o łącznej wartości przekraczającej 1600 zł. W związku z tym obaj usłyszeli dodatkowe zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat więzienia.

Pożar w szpitalu w Krakowie. Nocny horror na 10. piętrze! Policjanci ruszyli na ratunek pacjentom
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI