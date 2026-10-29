Zamieszki w Hiszpanii po katastrofie kolejowej! Rząd winien kolejnej tragedii?

Zamieszki w Madrycie po katastrofie kolejowej. Policja użyła gazu łzawiącego

W środę wieczorem, zaledwie kilka godzin po katastrofie kolejowej w prowincji Toledo, na ulicach Madrytu wybuchły zamieszki. Jak informuje hiszpańska telewizja TVE, przed siedzibą ministerstwa transportu zgromadzili się przeciwnicy lewicowego rządu premiera Pedro Sancheza.

Uczestnicy demonstracji domagali się pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które ich zdaniem przyczyniły się do katastrofy. Szczególnie ostro krytykowano ministra transportu Oscara Puente.

Zamieszki w Madrycie. Policja rozpędziła demonstrantów

Według hiszpańskich mediów w proteście uczestniczyło około 1,5 tysiąca osób. Część demonstrantów miała ze sobą hiszpańskie flagi i transparenty z hasłami antyrządowymi.

Sytuacja zaostrzyła się późnym wieczorem. Między manifestantami a policjantami doszło do starć.

Policja przystąpiła do rozpędzania tłumu. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Ostatecznie demonstracja została zakończona.

W katastrofie zginęło co najmniej 68 osób

Protest był reakcją na katastrofę kolejową, do której doszło w środę rano w miejscowości Urda w prowincji Toledo. Zderzyły się tam dwa pociągi dużych prędkości należące do przewoźników Renfe i Iryo.

Zginęło co najmniej 68 osób, a ponad 50 trafiło do szpitali. Wśród ofiar śmiertelnych znalazła się Fatima Banez, była minister pracy w rządzie Mariano Rajoya.

Według wstępnych ustaleń po awarii systemu komputerowego pociąg Renfe dostał zgodę na dalszą jazdę mimo czerwonego światła i drugiego składu stojącego na torach. Minister transportu nazwał tę decyzję „niewytłumaczalną”.

To kolejna katastrofa kolejowa w Hiszpanii w 2026 roku. W styczniu w pobliżu Adamuz zginęło 45 osób, a 122 zostały ranne. Po tamtej tragedii opozycja również oskarżała rząd o zaniedbania na kolei.

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🚨🇪🇸Chaos in Madrid, Spain, as police attack thousands of protesters demanding justice for the 68 people killed in the train disaster. Pedro Sánchez sent police against his own people protesting outside the Transport Ministry after the horrific crash! Like Serbian students, Spaniards are demanding accountability, knowing that corruption led to this disaster.— Mario ZNA (@MarioBojic) October 28, 2026

⚫️ La Guardia Civil comparte nuevas imágenes aéreas de la zona del accidente ferroviario donde han fallecido al menos 68 personas Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de al menos 68 personas y más de 179 heridos, según confirma Protección Civil— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2026