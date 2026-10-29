Miecio zmarł potrącony przez ambulans. Przekazano szczegóły pożegnania 3-latka. „Odszedłeś tak nagle”

Do tego dramatycznego wypadku doszło 19 października 2026 roku podczas pokazu medycznego na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. Niestety, doszło do niewyobrażalnej tragedii. Ambulans potrącił zaledwie 3-letniego Miecia. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, życia dziecka nie udało się uratować.

Prokuratura opublikowała informację o przeprowadzonej sekcji zwłok.

- Wstępne wyniki badania sekcyjnego wskazują na występowanie u denata obrażeń korelujących z ustalonym dotychczas przebiegiem zdarzenia. Ostateczne wyniki sekcji zwłok zostaną zawarte w opinii sporządzonej przez biegłego - Prokuratur Okręgowy w Krośnie Joanna Ślusarska-Stopa.

Zaznaczono, że dalsze szczegółowe informacje nie będą przekazywane prasie.

Pożegnają małego Miecia. Przekazano szczegóły uroczystości

Przedszkole Samorządowe w Jedlicz poinformowało, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 30 października o godz. 14:00 w kościele parafialnym w Jedliczu. Po mszy świętej ciało zostanie złożone na cmentarzu w Jedliczu.

Rodzice Miecia zdecydowali, by jego narządy przekazać do transplantacji. W ten sposób chlopczyk uratuje inne życia.

„Mieciu .... Chcemy Ci powiedzieć, że Wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni ... Odszedłeś od Nas i od razu stałeś się Bohaterem Swoimi małymi rączkami już robisz cuda ... Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci....” – napisała mama chłopca.