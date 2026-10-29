Pogoda w Rzeszowie: 30 października - 1 listopada

Nadchodzące dni w Rzeszowie przyniosą zmienną aurę, która może wpłynąć na weekendowe plany. Początek weekendu zapowiada się jeszcze dość spokojnie, ale sobota przyniesie ze sobą opady deszczu. Temperatury w ciągu dnia będą się wahać, jednak wyraźnie chłodniejsze staną się noce, szczególnie ta z niedzieli na poniedziałek. Najcieplej będzie w piątek, a najwięcej deszczu spadnie w sobotę.

Piątek jeszcze bez większych zmian

W piątek, 30 października, mieszkańcy Rzeszowa mogą spodziewać się dnia z dużym zachmurzeniem. To będzie najcieplejszy moment weekendu – termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie około 10 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy temperatura obniży się do około 6°C. Wiatr będzie raczej słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s. Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia niewielkich opadów, ale będą one na tyle symboliczne, że nie powinny zakłócić planów na ten dzień.

Sobota przyniesie deszcz i ochłodzenie

Pogoda w Rzeszowie wyraźnie pogorszy się w sobotę, 31 października. Ten dzień upłynie pod znakiem opadów deszczu. Niebo będzie całkowicie zasnute chmurami, a temperatura maksymalna spadnie do około 8 stopni Celsjusza. Sobotnia noc będzie już znacznie chłodniejsza niż poprzednia – słupki rtęci wskażą zaledwie 3 stopnie. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie około 2 m/s, co oznacza, że nie będzie dodatkowo potęgował odczucia chłodu.

Koniec weekendu bez deszczu, ale z zimną nocą

Niedziela, 1 listopada, przyniesie mieszkańcom Rzeszowa upragnioną poprawę pogody, przynajmniej jeśli chodzi o opady. Deszcz w tym dniu już nie wystąpi, choć niebo nadal pozostanie w pełni zachmurzone. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 9 stopni, będzie więc bardzo podobna do tej z soboty. Wiatr również utrzyma swoją niewielką prędkość na poziomie 2 m/s. Warto jednak zwrócić uwagę na noc, która zapowiada się na najzimniejszą w ten weekend. Temperatura może spaść do zaledwie 2 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Zmienna pogoda w Rzeszowie będzie wymagała elastycznego planowania wolnego czasu. Piątkowa aura, mimo chmur, z temperaturą sięgającą 10 stopni, sprzyja jeszcze aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobry moment na popołudniowy spacer po mieście czy wizytę w parku, zanim pogoda się pogorszy. Z kolei deszczowa sobota to idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne. Można wybrać się do kina, muzeum lub na wystawę, a wieczór spędzić w jednej z klimatycznych restauracji czy kawiarni. Niedziela, choć chłodna, będzie już bezdeszczowa, co ponownie zachęca do wyjścia z domu. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza jeśli planuje się dłuższy spacer po zmroku.

Dane pogodowe: OpenWeather