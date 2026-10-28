Najwyższa estakada w Polsce powstaje na S19. Wygląda jak zawieszona w chmurach. Właśnie ogłoszono takie rewelacje

Niezwykle trudny teren pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa stał się placem budowy dla wyjątkowego obiektu inżynieryjnego. Powstająca tam konstrukcja zapisze się w historii jako najwyższa estakada w naszym kraju, gdyż jej filary w najwyższym punkcie osiągają aż 80 metrów wysokości. Cały ten imponujący obiekt będzie mierzył 1082 metry długości, a jego szerokość wyniesie dokładnie 29 metrów.

Jak zwraca uwagę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samo wzniesienie podpór pochłonęło aż 51 800 metrów sześciennych mieszanki betonowej, co wystarczyłoby do napełnienia po brzegi przeszło 20 basenów olimpijskich. Konstruktorzy wykorzystali przy tym etapie również 9250 ton stali, a z takiej masy surowca powstałaby konstrukcja cięższa od stalowego szkieletu wieży Eiffla. Rekordowa jest także rozpiętość najdłuższego przęsła zrealizowanego metodą betonowania nawisowego, która sięga 188 metrów. Z kolei pod najwyższym z filarów bez trudu zmieściłaby się niemal cała wyższa wieża Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Najwyższa estakada w Polsce na trasie S19 to ogromne wyzwanie

Wznoszenie tak potężnej budowli w strategicznej lokalizacji i przy wymagającym ukształtowaniu terenu stanowiło poważne wyzwanie inżynieryjne. Aby usprawnić dostarczanie betonu bezpośrednio na miejsce robót, wzdłuż filarów zamontowano specjalnie zaprojektowany system rurociągów. Równie trudne okazało się przetransportowanie stalowych elementów na kilkudziesięciometrową wysokość, do czego posłużyło pięć żurawi wieżowych ustawionych przy wybranych podporach. W trakcie budowy pierwszego ustroju nośnego wykorzystano 3572 tony stali zbrojeniowej, co odpowiada masie 72 potężnych słupów podtrzymujących dach stadionu PGE Narodowy. Inżynierowie użyli także 860 ton stali sprężającej. Z wyliczeń GDDKiA wynika, że podobną ilość materiału zużyto podczas budowy nowych, zadaszonych trybun na Stadionie Miejskim w Rzeszowie, mieszczących ponad 4700 kibiców.

Zaawansowanie prac na odcinku S19 Babica - Jawornik

Kolejny etap inwestycji obejmie budowę drugiej nitki obiektu, po której kierowcy pojadą w stronę Rzeszowa. Tym razem kwestie logistyczne okażą się znacznie łatwiejsze do zrealizowania, ponieważ gotowa estakada posłuży do transportu mieszanki betonowej na sąsiedni plac budowy.

Dane udostępnione przez GDDKiA wskazują, że zaawansowanie prac na całym, liczącym 11,6 kilometra odcinku z Babicy do Jawornika, przekroczyło już poziom 80 procent. W obszarze obiektów mostowych drogowcy wykonali przeszło 90 procent zaplanowanych zadań, natomiast roboty z branży drogowej zbliżają się do 70 procent realizacji.

Źródło: GDDKiA