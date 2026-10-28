Tobiaszek zmarł na rękach taty. Przekazano szczegóły pożegnania 5-latka. „Spoczywaj w pokoju, Kochany Tobiaszku”

Do strasznego wypadku doszło w piątek 23 października około godz. 6.30 na jednej z posesji w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Jak ustalili policjanci, 32-letnia kobieta wykonywała manewr cofania samochodem osobowym, gdy za pojazdem znajdował się jej 5-letni syn. Doszło do najgorszego – chłopczyk został potrącony.

Na miejscu pojawiły się służby, 5-latek w krytycznym stanie trafił do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Obrażenia okazały się śmiertelne, nie udało się go uratować. Tobiaszek zmarł w szpitalu na rękach ojca.

Pożegnają Tobiaszka ostatni raz

Przekazano informacje o pogrzebie Tobiaszka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 29 października w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Małopolskim, o 12.30 odbędzie się modlitwa różańcowa, a o godz. 13.00 msza.

Rodzina zwróciła się z wyjątkową prośbą do osób, które przyjdą na uroczystość – by ubrały się w jasne ubrania.

- Zachęcamy wszystkich, którzy pragną pożegnać Tobiaszka, do udziału w uroczystościach. Niech nasza obecność będzie wyrazem miłości, pamięci i wsparcia dla Jego Najbliższych w tych niezwykle bolesnych chwilach – przekazało przekazało Przedszkole i Żłobek „Słoneczny Zakątek”.

Szkoła przekazała również prośbę rodziny o to, by uszanować ostatnie pożegnanie Tobiaszka i nie relacjonować pogrzebu w mediach.