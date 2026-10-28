Zderzenie wojskowego „Żbika” z pociągiem! W środku pięciu żołnierzy

Do zdarzenia doszło we wtorek (27 października) przed północą na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Zbydniowie. Jak poinformowała Żandarmeria Wojskowa, nikt nie odniósł obrażeń, pociąg się nie wykoleił.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, według wstępnych ustaleń przekazanych w środę (28 października) rano przez rzecznika prasowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk. Dariusza Rozkosza kierujący pojazdem wojskowym zatrzymał się przed przejazdem, a następnie, „z dotychczas nieustalonych przyczyn”, ruszył, gdy przejeżdżał przez niego pociąg. Następnie uderzył w boczną część lokomotywy.

Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

- Pojazdem podróżowało pięciu żołnierzy. Żaden z nich ani żadna z pozostałych osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń – poinformował rzecznik.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają żołnierze Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

- Trwają czynności mające na celu szczegółowe ustalenie przebiegu zdarzenia oraz jego przyczyn i okoliczności – przekazał ppłk Rozkosz.