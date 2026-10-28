Szpital w tarapatach. Przez brak kontraktu z NFZ dopłaca miliony do nowego oddziału

Tomasz Widak
Tomasz Widak
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-28 15:04

Poważne problemy finansowe Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Placówka co miesiąc musi dokładać 3 miliony złotych, aby utrzymać oddział kardiochirurgii.

Lekarz rozmawia z pacjentami przy biurku ze stetoskopem. O długach szpitala w Przemyślu przeczytasz na VOX FM.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com

Brak umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wpędził przemyski szpital w tarapaty. Wojewódzki Szpital w Przemyślu zmuszony jest dokładać aż 3 miliony złotych w skali miesiąca do funkcjonowania świeżo uruchomionego oddziału kardiochirurgii, co mocno obciąża budżet placówki.

- Sytuacja, niestety, szpitala zmieniła się drastycznie na niekorzyść po oddaniu, zresztą z pompą oddaliśmy oddział kardiochirurgiczny. Wydaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych, i byliśmy przekonani, że wraz z oddaniem tego oddziału będzie podpisany kontrakt z NFZ-em – tłumaczy na antenie Radia ESKA Piotr Pilch, pełniący funkcję wicemarszałka województwa podkarpackiego.

W praktyce brak porozumienia z funduszem zmusza szpital do pokrywania gigantycznych kosztów z własnej kieszeni.

- To generuje nam potężne skutki finansowe, około 3 milionów miesięcznie. Musimy do tego oddziału, tylko do tego oddziału, dopłacać. Reszta się jakoś bilansuje. No ale jeżeli policzymy razy 12, no to wychodzi 30-40 milionów tylko przez ten oddział. Zastanawiamy się, co z tym robić – dodaje wicemarszałek Pilch.

Kwestia docelowego finansowania wciąż pozostaje otwarta i czeka na rozwiązanie. W tym momencie łączny dług przemyskiego szpitala sięga już kwoty 38 milionów złotych, co stawia go w trudnym położeniu.

Warto przypomnieć, że placówkę z Przemyśla czeka wkrótce fuzja ze szpitalem zlokalizowanym w Ustrzykach Dolnych. Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące połączenia obu lecznic mają zapaść podczas listopadowych obrad sejmiku województwa podkarpackiego, gdzie radni pochylą się nad finalizacją tego procesu.

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