Kobieta w ciąży zmarła w warszawskim szpitalu. Szokujące szczegóły - "zagrożenie dla życia pacjentów i personelu"

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-29 14:35

Wstrząsająca śmierć 31-letniej ciężarnej Kaliny w warszawskim szpitalu przy ul. Madalińskiego ujawniła poważne zaniedbania. Zamiast tlenu, pacjentka otrzymała podtlenek azotu zamiast tlenu, co doprowadziło do jej zgonu i osierocenia dwuletniego synka. Prokuratura prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie, a najnowsze ustalenia rzucają nowe światło na kwestię wadliwego sprzętu medycznego, który stanowił zagrożenie dla pacjentów i personelu placówki.

Budynek Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. O tragedii w placówce przeczytasz na SE.
Autor: Radosław Botev / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

31-letnia ciężarna zmarła w szpitalu

"Gazeta Wyborcza" ujawniła szokujące szczegóły śmierci 31-letniej pacjentki w ciąży, która przechodziła w warszawskim szpitalu przy ul. Madalińskiego rutynowy zabieg ginekologiczny. Do zdarzenia doszło 9 grudnia ubiegłego roku.

31-letnia Kalina będąca wówczas w ciąży z drugim dzieckiem w trakcie przygotowywania do zabiegu otrzymała znieczulenie dożylne. Anestezjolog założył jej maskę, przekonany, że pacjentka otrzymuje tlen. Jak się potem okazało, do organizmu kobiety trafiał zamiast niego podtlenek azotu.

W konsekwencji stan kobiety gwałtownie się pogorszył. 31-latka trafiła na oddział intensywnej terapii w pobliskim szpitalu MSWiA, gdzie po 10 dniach zmarła wraz ze swoim nienarodzonym dzieckiem.

Kobieta osierociła dwuletniego synka.

"Zagrożenie dla życia pacjentów i personelu"

W sprawie toczy się intensywne prokuratorskie śledztwo, którego głównym zadaniem jest wyjaśnić, dlaczego w sprzęcie anestezjologicznym nie było tlenu. Jak ustaliła "Wyborcza" cień podejrzeń pada na prace serwisowe prowadzone w szpitalu w sierpniu 2025 r. Wówczas zewnętrzna firma wymieniała przewody w 14 kolumnach anestezjologicznych w szpitalu.

Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie, z których wynika, że w październiku tego roku doszło do oględzin prokuratorskich, w wyniku których zadecydowano o wyłączeniu wszystkich kolumn anestezjologicznych w placówce.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, przekazał "Wyborczej", że śledczy ujawnili nieprawidłowości w konserwacji i serwisowaniu kolumn. Stwierdzono również ulatnianie się tlenu, co - jak zaznaczył - stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów oraz personelu.

Mimo wyłączenia kolumn szpital przy Madalińskiego kontynuuje prace w normalnym trybie, korzystając z alternatywnych aparatów anestezjologicznych zainstalowanych w ścianach sal operacyjnych. Rzecznik placówki przekazał "Wyborczej", że kolumny przed ponownym uruchomieniem przejdą gruntowny remont i przegląd.

Co ciekawe, jak donosi dziennik zalecenia naprawcze względem kolumn pojawiły się po kontroli przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną bezpośrednio po śmierci pacjentki, w grudniu 2025 roku. Mimo to potrzeba było kolejnych 10 miesięcy i wizyty prokuratora, aby wyłączyć potencjalnie niebezpieczne urządzenia.

Proces lekarzy w Gdańsku oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci pacjentki
Galeria zdjęć 10
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI