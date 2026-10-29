To jest nieprawdopodobne! Tak legendarna Caroline Wozniacki wygląda po trzech porodach. Zdjęcia odsłaniają ciało

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-29 13:37

Caroline Wozniacki kiedyś była liderką rankingu WTA, dziś ma inne priorytety. Duńska tenisistka, której rodzice są Polakami, jest matką trójki dzieci. Najmłodsze z nich urodziło się w 2025 roku. Piękna tenisistka wygląda jednak tak, jakby ciągle była aktywną zawodniczką. Zdjęcia w naszej galerii pokazują odsłonięte ciało Wozniacki. To jest po prostu nieprawdopodobne.

Caroline Wozniacki imponuje sylwetką

Caroline Wozniacki (Karolina Woźniacka) w swoim sportowym dorobku ma aż 30 wygranych turniejów WTA. Najważniejszym zwycięstwem w jej karierze pozostaje triumf w Australian Open 2010. Słynna tenisistka urodziła się w duńskim Odense, ale jej rodzice są Polakami. Mama grała w reprezentacji Polski w siatkówce, a tata grał w piłkę, m.in. w Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. W latach 80. rodzina wyjechała do Danii, gdzie Piotr Woźniacki kontynuował piłkarską karierę. Caroline przyszła na świat w 1990 roku. Mając takich rodziców, trudno dziwić się temu, że sport był obecny w życiu przyszłej pierwszej rakiety świata od najmłodszych lat. Caroline Wozniacki zrobiła wielką karierę w tenisie, ale przecież jest też życie prywatne... W 2019 roku Dunka polskiego pochodzenia wyszła za mąż za mającego przeszłość w NBA koszykarza Davida Lee, a potem trzy razy została mamą. Życiowa rewolucja nie odbiła się na sylwetce tenisistki. Patrząc na zdjęcia, na których widać ciało Karoliny Woźniackiej, mamy wrażenie, że nadal jest ona w światowej czołówce kobiecego tenisa.

Galeria: Caroline Wozniacki po trzech porodach i wcześniejsze zdjęcia

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Caroline Wozniacki mąż, dzieci

Najpierw Caroline Wozniacki i David Lee rozstali rodzicami córki Olivii, a potem syna Jamesa. Niespodziewanie w 2023 roku Karolina zdecydowała się powrócić na kort. - Przez te ostatnie trzy lata z dala od sportu, miałam okazję nadrobić stracony czas z rodziną, zostałam matką i teraz mam dwójkę wspaniałych dzieci, za które jestem bardzo wdzięczna. Ale nadal mam cele, które chcę osiągnąć. Chcę pokazać moim dzieciom, że można realizować swoje marzenia bez względu na wiek i rolę, jaką się pełni - wyznała tenisista. Potem jednak znów zaszła w ciążę i urodziła trzecie dziecko. W 2025 roku na świat przyszedł drugi syn pary - Max Wozniacki Lee. Oglądając Caroline Wozniacki i jej wysportowane ciało można przypuszczać, że w sporcie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Formy pozazdrościć jej może niejedna aktywna zawodniczka.

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