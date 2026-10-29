Przyćmiła nawet Anastazję Kuś! Cielisty strój sprawił psikusa pięknej biegaczce. Tylko spójrz

Wiktoria Gajosz to jedna z największych nadziei w polskiej lekkoatletyce. Była rewelacją sezonu 2025, a w tym właśnie zakończonym poszła za ciosem. 20-latka znalazła się w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy i była podczas nich częścią sztafety 4x100 metrów, która wywalczyła brązowy medal! Gajosz została też mistrzynią Polski w biegu na 200 m, a także zdobyła trzy złote medale młodzieżowych MP. Już teraz jest jedną z najpopularniejszych polskich lekkoatletek, o czym najlepiej świadczy szał, jaki wywołała przy okazji gali Złote Kolce 2026!

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Przyćmiła Anastazję Kuś. Wiktoria Gajosz zachwyciła w cielistej sukience

20-letnia biegaczka postawiła na niezwykle odważną stylizację w cielistym odcieniu, która idealnie podkreśliła jej nienaganną, wysportowaną sylwetkę. Kreacja z takiego materiału sprawiła jednak drobnego psikusa – materiał okazał się lekko prześwitujący, co zupełnie nie przeszkadzało młodej gwieździe, której seria zdjęć zrobiła na Instagramie prawdziwą furorę!

„Dziś na elegancko. Pierwsze zaproszenie na Gale Złote Kolce! Wyjątkowo zamieniam sportowe legginsy na coś bardziej eleganckiego… To zaproszenie było dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Cieszę się, że mogłam być częścią tej uroczystości” – napisała Gajosz, a jej wpis zalała fala komplementów ze strony zachwyconych fanów.

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W sekcji komentarzy zaroiło się nie tylko od wpisów polskich kibiców – spora część pełnych zachwytu komentarzy pochodziła od zagranicznych internautów, którzy od pewnego czasu bacznie śledzą utalentowaną 20-latkę. Wiktoria Gajosz udowodniła, że czuje się równie pewnie na czerwonym dywanie w zmysłowej kreacji, jak na bieżni w sportowym stroju, z powodzeniem dotrzymując kroku nagradzanym koleżankom.

Więcej zdjęć Wiktorii Gajosz znajdziesz w naszej galerii.

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