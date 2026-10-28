Piękna tenisistka i słynny bramkarz ogłosili razem wspaniałą wiadomość!

Związek Olgi Danilović i Jana Oblaka trwa od wiosny 2023 roku. Po raz pierwszy publicznie zauważono ich razem podczas Roland Garros, gdy bramkarz Atlético Madryt kibicował partnerce z trybun. Od początku starali się chronić prywatność, choć ich relacja szybko stała się jednym z najbardziej obserwowanych sportowych romansów. W czerwcu 2026 roku ogłosili zaręczyny – Olga potwierdziła to zdjęciem z pierścionkiem. Niedługo później media podały, że para spodziewa się dziecka.

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25-letnia Olga Danilović w czasach juniorskich rywalizowała z Igą Świątek i obie uważane były za wielkie talenty. Córka legendarnego koszykarza Predraga Danilovicia zrobiła przerwę w karierze od lutego 2026. Z powodu ciąży nie startowała w turniejach WTA, co przełożyło się na spadek w rankingu (z najwyższego w karierze 32. miejsca). Wcześniej sięgała po tytuły WTA i dochodziła do ćwierćfinałów wielkoszlemowych.

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33-letni Jan Oblak, kapitan reprezentacji Słowenii i wieloletni numer jeden Atlético, to jeden z najlepszych bramkarzy świata, dwukrotnie nominowany do Złotej Piłki. Jego matka pochodzi z Republiki Serbskiej, co dodatkowo łączy ich rodziny.

Bramkarz i tenisistka wzajemnie się wspierają: Olga bywała na meczach Atlético i reprezentacji Słowenii, a Jan pojawiał się na jej meczach. Teraz, kilka miesięcy po zaręczynach, rozpoczęli nowe, rodzinne rozdział.

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