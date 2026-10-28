Piękna tenisistka i słynny bramkarz ogłosili razem wspaniałą wiadomość!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-28 19:01

Słynny słoweński bramkarz Atletico Madryt Jan Oblak i serbska tenisistka Olga Danilović zostali rodzicami. Para powitała na świecie synka, któremu nadali imię Maksim. To ich pierwsze dziecko.

Związek Olgi Danilović i Jana Oblaka trwa od wiosny 2023 roku. Po raz pierwszy publicznie zauważono ich razem podczas Roland Garros, gdy bramkarz Atlético Madryt kibicował partnerce z trybun. Od początku starali się chronić prywatność, choć ich relacja szybko stała się jednym z najbardziej obserwowanych sportowych romansów. W czerwcu 2026 roku ogłosili zaręczyny – Olga potwierdziła to zdjęciem z pierścionkiem. Niedługo później media podały, że para spodziewa się dziecka.

Aryna Sabalenka w skąpym bikini na egzotycznej plaży! Tak balowała z przyjaciółką

25-letnia Olga Danilović w czasach juniorskich rywalizowała z Igą Świątek i obie uważane były za wielkie talenty. Córka legendarnego koszykarza Predraga Danilovicia zrobiła przerwę w karierze od lutego 2026. Z powodu ciąży nie startowała w turniejach WTA, co przełożyło się na spadek w rankingu (z najwyższego w karierze 32. miejsca). Wcześniej sięgała po tytuły WTA i dochodziła do ćwierćfinałów wielkoszlemowych.

Znana gimnastyczka została gwiazdą filmów dla dorosłych! Pokazuje wszystko!

33-letni Jan Oblak, kapitan reprezentacji Słowenii i wieloletni numer jeden Atlético, to jeden z najlepszych bramkarzy świata, dwukrotnie nominowany do Złotej Piłki. Jego matka pochodzi z Republiki Serbskiej, co dodatkowo łączy ich rodziny.

Bramkarz i tenisistka wzajemnie się wspierają: Olga bywała na meczach Atlético i reprezentacji Słowenii, a Jan pojawiał się na jej meczach. Teraz, kilka miesięcy po zaręczynach, rozpoczęli nowe, rodzinne rozdział.

GALERIA: Tenisistka Olga Danilović, piękna narzeczona bramkarza Jana Oblaka

Piękna tenisistka Olga Danilović dziewczyna bramkarza Jana Oblaka
Galeria zdjęć 25
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI