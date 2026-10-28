Ohydne, co wypisują o żonie zdobywcy Złotej Piłki! Gruba przesada. "Wariactwo"

Harry Kane i jego żona Katie Goodland znają się od dzieciństwa. Chodzili do tej samej szkoły w Londynie i zaczęli spotykać się jako nastolatkowie. W sieci furorę robi ich wspólne zdjęcie z czasów szkolnych z Davidem Beckhamem. Po latach związku zaręczyli się w 2017, a ślub wzięli w czerwcu 2019 roku. Mają czworo dzieci: córki Ivy i Vivienne oraz synów Louisa i Henry’ego. Katie od dawna jest największym wsparciem Kane'a i gwiazdor Bayernu Monachium docenił to zaraz po zdobyciu Złotej Piłki.

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Harry Kane i żona Katie. Obrzydliwe, co piszą o niej po Złotej Piłce!

"Dedykuję tę nagrodę mojej żonie. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Chciałaś tej nagrody bardziej niż ja. Razem przeżyliśmy wzloty i upadki. Zrobiliśmy to. Zawsze chciałaś dla mnie tego, co najlepsze. Poświęciłaś się dla moich marzeń. Bez ciebie to nie byłoby możliwe. Kocham cię" - powiedział prosto ze sceny Kane.

Mimo to, w internecie wylała się fala obrzydliwego hejtu wymierzonego bezpośrednio w Katie. Część internautów zaczęła w ordynarny sposób oceniać jej figurę, kreację oraz urodę, twierdząc, że „nie pasuje” do blichtru Złotej Piłki. W jednym z najgłośniejszych takich wpisów można przeczytać, że "taka dziewczyna to dobry krok na początku kariery, ale wśród elitarnych piłkarzy nie pasuje obok piękności 10/10".

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Na szczęście zdecydowana większość kibiców i opiniotwórców nie kryła oburzenia, nazywając tego typu wpisy wprost „wariactwem”, „ohydą” i upadkiem podstawowych zasad przyzwoitości. W sieci błyskawicznie pojawiły się tysiące głosów wsparcia dla ukochanej Kane’a. Fani podkreślali, że ich relacja to rzadki w dzisiejszym świecie show-biznesu przykład prawdziwej, bezinteresownej miłości, lojalności i wzajemnego szacunku od najmłodszych lat.

Wspólne zdjęcia Harry'ego Kane'a z żoną znajdziesz w naszej galerii.