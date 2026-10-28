Ewa Pajor wystrojona wśród największych gwiazd! Nieznane zdjęcia z gali Złotej Piłki

Wystrojona Ewa Pajor i nieznane zdjęcia z gali Złotej Piłki

Choć emocje po ceremonii Złotej Piłki 2026 powoli opadają, wokół Ewy Pajor wciąż jest gorąco. Drugie miejsce naszej piłkarki w tym plebiscycie to najlepszy wynik w historii polskiej piłki obok Roberta Lewandowskiego. Spora część kibiców i ekspertów uważa jednak, że to właśnie Pajor powinna w tym roku odebrać Złotą Piłkę, a nie Alexia Putellas. Polka dopiero dobę po wyjątkowym wieczorze zdecydowała się podzielić swoimi emocjami w mediach społecznościowych.

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W pełnym klasy wpisie Pajor nie kryła wzruszenia: "Piękna noc na gali Złotej Piłki! Jestem wdzięczna i zaszczycona, że mogłam być częścią takiego wieczoru! Gratulacje dla Alexii Putellas za zdobycie Złotej Piłki, dla Vicky Lopez i Caty Coll za ich nagrody oraz dla naszego trenera. Wszyscy w pełni na to zasłużyliście. To wielki przywilej być częścią najlepszej drużyny na świecie!"

Kapitan reprezentacji Polski do tego podsumowania dołączyła zdjęcia ze swojej galerii z przygotowań do ceremonii oraz zza kulis samej imprezy. Pokazała m.in. wybraną kreację w pełnej krasie!

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Na ten szczególny wieczór Pajor wybrała kreację od polskiej marki The Odderside, za co podziękowała w poście. Minimalistyczna, dopasowana suknia z wycięciem na plecach doskonale współgrała z podniosłym charakterem wydarzenia. A nasza piłkarka świetnie bawiła się w gronie największych gwiazd futbolu, zwłaszcza w doborowym towarzystwie koleżanek z drużyny Barcelony, która bezdyskusyjnie zdominowała kobiecy plebiscyt.

Triumfująca Alexia Putellas również zapracowała w dużej mierze na swój sukces w Barcelonie, z której odeszła latem po wspaniałym sezonie z czterema trofeami. W Lidze Mistrzyń najskuteczniejszą zawodniczką była jednak Pajor, która w lidze również strzeliła więcej goli od Hiszpanki: 16 do 9 (skuteczniejsza od Polki była tylko Claudia Pina, 21 bramek).