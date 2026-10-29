Gorący romans bohatera mundialu i słynnej modelki! Ferran Torres zakochany po uszy!

Według informacji ujawnionych przez dziennikarza Javiego Hoyosa, Ferran Torres i modelka Sara Sampaio zostali nagrani w czasie randki w Paryżu. Wideo pokazuje ich wchodzących razem, trzymając się za ręce, do jednej z restauracji w stolicy Francji. Wcześniej spekulacje rozgorzały po tym, jak Sara Sampaio wrzuciła na Instagram zdjęcie, na którym mężczyzna całuje ją w nos. Twarz partnera była częściowo zasłonięta, ale fani szybko rozpoznali Ferrana Torresa. Modelka szybko usunęła post, lecz plotki już się rozprzestrzeniły. Poza tym Sara Sampaio pojawiła się na trybunach Parc des Princes podczas meczu Ligi Mistrzów PSG – Barcelona, siedząc blisko matki piłkarza.

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Sara Sampaio, była aniołek Victoria’s Secret, ma 35 lat, a Ferran Torres 26. Różnica wieku nie przeszkadza mediom nazywać ich jedną z najbardziej atrakcyjnych par ostatnich tygodni. Na razie nie potwierdzili oficjalnie, że są razem, ale zdaniem hiszpańskiej prasy romans jest już faktem.

GALERIA: Supermodelka Sara Sampaio, dziewczyna Ferrana Torresa