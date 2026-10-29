Obraził całe Chiny? O co chodzi z aferą Kyliana Mbappe?

W jej następstwie część chińskich firm zakończyła współpracę z piłkarzem, a do sytuacji odniósł się również Real Madryt. Konsekwencje dotknęły także hiszpańskiej piłki – w Chinach wstrzymano transmisje spotkań LaLiga EA Sports.

Kontrowersyjna wypowiedź o internetowym memie

Źródłem całego zamieszania było nagranie z francuskiego podcastu The Bridge. Mbappe opowiadał w nim o memach, które internauci tworzą na jego temat, i wspomniał o grafice, na której jego twarz została nałożona na wizerunek chińskiego przywódcy. Chodziło o Mao Zedonga, jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii Chin.

Tego rodzaju przeróbki krążyły w internecie już wcześniej. Miały w żartobliwy sposób odnosić się do pozycji Mbappe i jego wpływu na funkcjonowanie drużyn, w których występował. Problem polegał jednak na tym, że odniesienia do Mao są w Chinach szczególnie wrażliwym tematem. Fragment nagrania szybko zdobył popularność w chińskich mediach społecznościowych, gdzie spotkał się z krytyką ze strony internautów i lokalnych mediów.

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Kontrowersje odbiły się na relacjach biznesowych piłkarza. Współpracę z Mbappe zakończyły chińskie przedsiębiorstwa, w tym producent napojów Dongpeng oraz firma mleczarska Mengniu. Kolejne marki zaczęły wycofywać materiały reklamowe z udziałem Francuza, co uderzyło w jego wizerunek na ważnym rynku komercyjnym.

Reakcja objęła również rozgrywki piłkarskie. Chińska grupa medialna CMG zdecydowała o zawieszeniu transmisji meczów hiszpańskiej LaLiga, a z przestrzeni reklamowej zniknęły materiały promujące zawodnika.

Mbappe przeprasza, Real Madryt wydaje oświadczenie

W obliczu narastającej krytyki Mbappe opublikował przeprosiny. Przyznał, że jego komentarz był nieprzemyślany i mógł urazić Chińczyków oraz osoby związane z chińską społecznością na całym świecie. Do sprawy odniósł się również Real Madryt, który dzień później opublikował własny komunikat.

Wśród internetowych dyskusji pojawiły się również sugestie, że do sprawy mógł włączyć się Emmanuel Macron, a francuski prezydent miał być przeciwny kolejnym przeprosinom ze strony gwiazdora Realu Madryt. Na razie brakuje jednak wiarygodnych dowodów, które potwierdzałyby takie doniesienia.