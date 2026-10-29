Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Jeszcze więcej ofiar śmiertelnych. Bilans jest przerażający

Liczba ofiar śmiertelnych środowego wypadku kolejowego w prowincji Toledo w środkowej Hiszpanii wzrosła do 74.

Na miejscu katastrofy nadal trwa akcja ratunkowa; w szpitalach przebywa prawie 200 pasażerów.

W samej Kastylii-La Manchy hospitalizowanych jest 50 osób, z czego 15 znajduje się w stanie ciężkim.

Rośnie tragiczny bilans katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Służby ratunkowe wciąż walczą na miejscu katastrofy

Jak wynika z najnowszych oficjalnych raportów, wypadek kolejowy w Toledo okazał się znacznie tragiczniejszy w skutkach, niż początkowo przypuszczano. Komisja ds. Badania Wypadków Kolejowych (CIAF) przekazała w czwartek porażające informacje, które natychmiast opublikowała hiszpańska agencja prasowa EFE. Liczba ofiar śmiertelnych środowego wypadku kolejowego w prowincji Toledo wzrosła już do 74 osób. Te dane pokazują ogromną skalę dramatu, do jakiego doszło na tamtejszych torach. Służby ratownicze nieustannie pracują na miejscu zdarzenia, starając się zabezpieczyć teren i dotrzeć do wszystkich poszkodowanych. Portal publicznego nadawcy RTVE poinformował, że akcja ratunkowa wciąż trwa, a ratownicy dają z siebie wszystko w tych ekstremalnie trudnych warunkach.

Dramat setek pasażerów przeniósł się teraz do placówek medycznych. Lokalne władze wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha podzieliły się niezwykle smutnymi danymi dotyczącymi osób rannych. Łączna liczba pasażerów, którzy po tym tragicznym zdarzeniu trafili do szpitali, wynosi obecnie prawie 200 osób. W samej Kastylii-La Manchy hospitalizowanych jest nadal 50 pacjentów. Lekarze i personel medyczny robią, co w ich mocy, aby uratować poszkodowanych, jednak rokowania w wielu przypadkach są bardzo ostrożne. Przedstawiciele tamtejszych służb medycznych potwierdzili, że stan 15 pacjentów przebywających w szpitalach jest określany jako ciężki. Każda kolejna godzina jest kluczowa dla ich życia.

Przerażający bilans ofiar w Hiszpanii. Czy liczba zabitych znowu wzrośnie?

Tragiczne wieści z Hiszpanii wstrząsnęły opinią publiczną nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, ale i w całej Europie. Informacje o rosnącej liczbie ofiar śmiertelnych budzą uzasadnione obawy, że ostateczny bilans tej katastrofy może okazać się jeszcze gorszy. Hiszpańskie media, w tym portal publicznego nadawcy RTVE, na bieżąco relacjonują przebieg akcji ratunkowej oraz stan zdrowia rannych pasażerów. Na ten moment priorytetem pozostaje pomoc osobom hospitalizowanym oraz dokładne zbadanie przyczyn, które doprowadziły do tak gigantycznego dramatu na torach w prowincji Toledo. Śledczy z Komisji ds. Badania Wypadków Kolejowych (CIAF) zabezpieczają ślady, aby jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do tej niewyobrażalnej tragedii.

Najważniejsze katastrofy kolejowe w Hiszpanii

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