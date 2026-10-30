Putin mówił o wojnie i Europie. "Przygotowania do 2030"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-30 7:18

Czy Władimir Putin naprawdę chce nas atakować? Zdania w tej kwestii są podzielone, chociaż on sam zapewnia, że nie zamierza rozpoczynać wojny z Europą. Podczas konferencji prasowej w Moskwie rosyjski prezydent stwierdził, że to państwa zachodnie przygotowują się do konfliktu z Rosją do 2030 roku. Ostrzegł przy tym, że jego kraju nie da się pokonać, a jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli, nie będzie żadnych zwycięzców.

Władimir Putin na konferencji w Moskwie. O groźbach prezydenta Rosji wobec Europy przeczytasz na SE.
Autor: Pavel Bednyakov/ Associated Press Władimir Putin

Putin powiedział, że nie chce wojny, ale w razie czego jest gotowy i niepokonany

Jedni twierdzą, że Rosja naprawdę może nas zaatakować inni przekonują, że to tylko szerzenie paniki bez realnych podstaw. A sam Putin powtarza, iż żadnej nowej wojny rozpętywać nie chce. W czwartek, 29 października, podczas konferencji prasowej po szczycie Rosja–Afryka w Moskwie padły podobne słowa.

Prezydent Rosji odniósł się do ostrzeżeń wielu zachodnich polityków i wojskowych, którzy mówią o możliwości wybuchu wojny z Rosją przed 2030 rokiem.

„Wiele osób mówi o przygotowaniach do wojny do 2030 roku. Czy to słuszne, czy nie?” – powiedział Putin podczas czwartkowej konferencji prasowej w Moskwie.

„Po pierwsze, jesteśmy gotowi, ale nie chcemy żadnej wojny z Europą. Jeśli zaś chodzi o nich – skoro ktoś tego chce, niech się przygotowuje.

Nie osiągnęli jednak swojego celu, jakim było zadanie Rosji strategicznej porażki. Jest mało prawdopodobne, by było to możliwe do 2030 roku.

A jeśli sprawy zajdą za daleko, nie będzie żadnych zwycięzców. Niech nikt o tym nie zapomina”.

Rosja mówi o chęci poprawy relacji z Europą

Putin przekonywał również, że Moskwa popiera działania zmierzające do poprawy stosunków z państwami europejskimi. Odniósł się do niedawnej rozmowy telefonicznej z przywódcami Finlandii i Norwegii.

Jednocześnie ostrzegł przed próbami ograniczenia rosyjskiej żeglugi na Bałtyku. Stwierdził, że mogłoby to doprowadzić do kryzysu podobnego do sytuacji w cieśninie Ormuz.

Tymczasem trwa wojna między Rosją a Ukrainą. W czwartek, 29 października, ponwnie miały miejsce rosyjskie ataki na ukraińskie miasta. W jednym z bombardowań zginęło 14 osób.

Sonda
Czy Rosja naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO?
Alfaber Millera - R jak Rosja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI