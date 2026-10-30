Putin powiedział, że nie chce wojny, ale w razie czego jest gotowy i niepokonany

Jedni twierdzą, że Rosja naprawdę może nas zaatakować inni przekonują, że to tylko szerzenie paniki bez realnych podstaw. A sam Putin powtarza, iż żadnej nowej wojny rozpętywać nie chce. W czwartek, 29 października, podczas konferencji prasowej po szczycie Rosja–Afryka w Moskwie padły podobne słowa.

Prezydent Rosji odniósł się do ostrzeżeń wielu zachodnich polityków i wojskowych, którzy mówią o możliwości wybuchu wojny z Rosją przed 2030 rokiem.

„Wiele osób mówi o przygotowaniach do wojny do 2030 roku. Czy to słuszne, czy nie?” – powiedział Putin podczas czwartkowej konferencji prasowej w Moskwie.

„Po pierwsze, jesteśmy gotowi, ale nie chcemy żadnej wojny z Europą. Jeśli zaś chodzi o nich – skoro ktoś tego chce, niech się przygotowuje.

Nie osiągnęli jednak swojego celu, jakim było zadanie Rosji strategicznej porażki. Jest mało prawdopodobne, by było to możliwe do 2030 roku.

A jeśli sprawy zajdą za daleko, nie będzie żadnych zwycięzców. Niech nikt o tym nie zapomina”.

Rosja mówi o chęci poprawy relacji z Europą

Putin przekonywał również, że Moskwa popiera działania zmierzające do poprawy stosunków z państwami europejskimi. Odniósł się do niedawnej rozmowy telefonicznej z przywódcami Finlandii i Norwegii.

Jednocześnie ostrzegł przed próbami ograniczenia rosyjskiej żeglugi na Bałtyku. Stwierdził, że mogłoby to doprowadzić do kryzysu podobnego do sytuacji w cieśninie Ormuz.

Tymczasem trwa wojna między Rosją a Ukrainą. W czwartek, 29 października, ponwnie miały miejsce rosyjskie ataki na ukraińskie miasta. W jednym z bombardowań zginęło 14 osób.

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Putin on Europe: Many are talking about preparing for war by 2030. First of all, we are ready, but we do not want any war with Europe. If they want to prepare, let them prepare. If things go too far, there will be no winners at all. Let no one forget that. https://t.co/znNkQ11Dy1— Clash Report (@clashreport) October 29, 2026