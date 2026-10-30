34-latek śmiertelnie ugodził kochanka żony. Dramat rozegrał się na oczach małych dzieci

Ismael Pinedalopez zastał w łóżku kochanka żony. Śmiertelny atak w Anaheim

Dramatyczne sceny rozegrały się 24 października w kalifornijskim mieście Anaheim. Jak pisze „California Post”, 34-letni Ismael Pinedalopez zakończył nocną zmianę wcześniej niż zazwyczaj i w ten sposób odkrył romans swojej żony.

Z ustaleń śledczych wynika, że w sypialni mąż zastał 28-letniego Nicholasa Garcię. Kochanek żony miał na sobie tylko bieliznę. Tuż obok znajdowały się dzieci gospodarzy w wieku 2 i 4 lat.

W jednej chwili wywiązała się ostra awantura. Według ustaleń organów ścigania Pinedalopez wyciągnął nóż kieszonkowy i zadał 28-latkowi śmiertelne rany. Zaatakowany Garcia zginął na miejscu, żona i dzieci nie ucierpiały.

Funkcjonariusze policji aresztowali 34-letniego sprawcę. Redakcja „California Post” dotarła do nagrania wideo, na którym widać, jak zatrzymany mężczyzna spokojnie opuszcza budynek w asyście dwóch policjantów, którzy prowadzą go prosto do radiowozu.

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Sąsiadka o zachowaniu Ismaela Pinedalopeza. Znała rodzinę od dawna

W rozmowie z dziennikarzami 71-letnia sąsiadka Elizabeth Polanco relacjonowała, że około godziny 4.15 nad ranem zbudził ją hałas i okrzyki policjantów wzywających kogoś do natychmiastowego opuszczenia budynku.

Z jej relacji wynika, że 34-latek regularnie pracował na nocnych zmianach, a w ciągu dnia on zajmował się dziećmi, a żona wtedy szła do pracy.

„To straszne. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że wydarzy się tu coś takiego” – powiedziała. Kobieta nigdy wcześniej nie dostrzegła też żadnych oznak kryzysu w ich związku.

Moment man is arrested after allegedly killing wife's lover when he caught them in bed with his two kids - as new details emerge https://t.co/j6yyTC0dfj https://t.co/p1ifK8LR8S— New York Post (@nypost) October 29, 2026

Zarzuty dla Ismaela Pinedalopeza. Prokurator Todd Spitzer komentuje zbrodnię

Śledczy oskarżyli Pinedalopeza o dokonanie zabójstwa, dołączając do aktu oskarżenia zarzut dotyczący posłużenia się niebezpiecznym narzędziem.

Prokurator okręgowy Todd Spitzer powiedział: „Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Myśl, że tak małe dzieci musiały oglądać tak brutalny czyn swojego ojca, rozdziera serce”.

34-letniemu oskarżonemu grozi wyrok od 26 lat pozbawienia wolności aż do dożywocia. Termin następnego posiedzenia sądu w tej sprawie ustalono na 1 grudnia.