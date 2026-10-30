Jeleń staranował kobietę i wskoczył do pralni! Szokujące wideo

Jeleń zaatakował kobietę i wpadł przez okno do pralni. Wszystko nagrała kamera
Do tego szokującego zdarzenia doszło w miejscowości Winston-Salem w amerykańskim stanie Karolina Północna. Jak informuje stacja WRAL, jeleń wbiegł na parking przed pralnią samoobsługową The Wishy Washy Laundry przy South Main Street i wywołał niemałe zamieszanie.
Nagranie z monitoringu pokazuje, jak rozpędzone zwierzę biegnie przez parking i uderza w kobietę, która chwilę wcześniej wyszła z pralni i podchodzi do auta. Następnie jeleń z impetem rozbija dużą szybę i wpada do budynku.
Na tym jednak nie koniec. Zdezorientowane zwierzę wskakuje na stojące w pralni maszyny, a następnie wydostaje się na zewnątrz przez to samo rozbite okno.
Właściciel pralni w szoku. „Szansa jedna na milion”
Corey Pendergrass, właściciel pralni, nie był obecny podczas zdarzenia. Kiedy jednak obejrzał nagranie z kamer, nie mógł uwierzyć własnym oczom.
– Jeleń wpadający do lokalu? Co, do licha? Kto musi sobie radzić z czymś takim? – powiedział w rozmowie z telewizją WXII, cytowaną przez WRAL.
Mężczyzna przyznał, że nigdy wcześniej nie spotkało go nic podobnego.
– Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion. Nikt się nie spodziewa, że coś takiego się wydarzy – dodał.
Najważniejsze było jednak to, że mimo groźnie wyglądającej sytuacji nikt nie został poważnie ranny.
– To było jakieś szaleństwo i po prostu cud, że nikomu nic się nie stało. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni – podkreślił Pendergrass.
Jeleń uciekł, a kobieta odjechała
Według właściciela kobieta, w którą uderzyło zwierzę, niedługo po zdarzeniu odjechała samochodem. Nie ma informacji o tym, by potrzebowała pomocy medycznej.
Uszkodzenia budynku również udało się szybko naprawić. Fima szklarska przyjechała na miejsce i już po kilku godzinach wstawiła nową szybę.
– Na szczęście musiałem wymienić tylko jedno okno – podsumował właściciel pralni.
Nie wiadomo, co spłoszyło zwierzę i dlaczego wbiegło na parking. Nagranie z jego niezwykłej wizyty trafiło do mediów.