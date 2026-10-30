Jeleń staranował kobietę i wskoczył do pralni! Szokujące wideo

Jeleń zaatakował kobietę i wpadł przez okno do pralni. Wszystko nagrała kamera

Do tego szokującego zdarzenia doszło w miejscowości Winston-Salem w amerykańskim stanie Karolina Północna. Jak informuje stacja WRAL, jeleń wbiegł na parking przed pralnią samoobsługową The Wishy Washy Laundry przy South Main Street i wywołał niemałe zamieszanie.

Nagranie z monitoringu pokazuje, jak rozpędzone zwierzę biegnie przez parking i uderza w kobietę, która chwilę wcześniej wyszła z pralni i podchodzi do auta. Następnie jeleń z impetem rozbija dużą szybę i wpada do budynku.

Na tym jednak nie koniec. Zdezorientowane zwierzę wskakuje na stojące w pralni maszyny, a następnie wydostaje się na zewnątrz przez to samo rozbite okno.

Właściciel pralni w szoku. „Szansa jedna na milion”

Corey Pendergrass, właściciel pralni, nie był obecny podczas zdarzenia. Kiedy jednak obejrzał nagranie z kamer, nie mógł uwierzyć własnym oczom.

– Jeleń wpadający do lokalu? Co, do licha? Kto musi sobie radzić z czymś takim? – powiedział w rozmowie z telewizją WXII, cytowaną przez WRAL.

Mężczyzna przyznał, że nigdy wcześniej nie spotkało go nic podobnego.

– Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion. Nikt się nie spodziewa, że coś takiego się wydarzy – dodał.

Najważniejsze było jednak to, że mimo groźnie wyglądającej sytuacji nikt nie został poważnie ranny.

– To było jakieś szaleństwo i po prostu cud, że nikomu nic się nie stało. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni – podkreślił Pendergrass.

Jeleń uciekł, a kobieta odjechała

Według właściciela kobieta, w którą uderzyło zwierzę, niedługo po zdarzeniu odjechała samochodem. Nie ma informacji o tym, by potrzebowała pomocy medycznej.

Uszkodzenia budynku również udało się szybko naprawić. Fima szklarska przyjechała na miejsce i już po kilku godzinach wstawiła nową szybę.

– Na szczęście musiałem wymienić tylko jedno okno – podsumował właściciel pralni.

Nie wiadomo, co spłoszyło zwierzę i dlaczego wbiegło na parking. Nagranie z jego niezwykłej wizyty trafiło do mediów.

A deer collided with a woman in a North Carolina parking lot before crashing through a laundromat window and running through the store. https://t.co/6uaPMmfJE3— CBS News (@CBSNews) October 28, 2026

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