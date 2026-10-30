Donald Trump i Melania świętowali Halloween. Prezydencki samolot zaskoczył gości

Donald Trump i Melania Trump rozdawali słodycze z okazji Halloween

29 października przed Białym Domem zorganizowano zabawę halloweenową. Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump osobiście witali zaproszone dzieci i obdarowywali je słodkościami.

Najmłodsi ustawili się w długiej kolejce, a para prezydencka przez blisko godzinę wręczała im czekoladę. W gronie gości znalazły się pociechy wysoko postawionych urzędników państwowych, w tym szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, prezydenckiego doradcy Stephena Millera i Jamiesona Greera, przedstawiciela USA do spraw handlu.

Uczestnicy imprezy zaprezentowali się w różnych kostiumach. W tłumie wyróżniały się dzieci w mundurach wojskowych, strojach futbolistów, przebraniach nawiązujących do Muppetów czy bohaterów serii o Harrym Potterze.

President Trump and the First Lady Host Halloween at the White House https://t.co/N3iZE6psar— The White House (@WhiteHouse) October 29, 2026

Donald Trump tańczył do hitów. Przelot Air Force One nad Białym Domem

Biały Dom ozdobiły dekoracje z białych, zielonych i pomarańczowych dyń. Nad wejściem zamontowano wielki podświetlany księżyc, który wraz z nastaniem zmroku zmieniał barwę.

Muzykę zapewniła orkiestra wojskowa, która zagrała m.in. piosenkę z filmu „Ghostbusters” czy „Thriller” Michaela Jacksona. Donald Trump był w doskonałym nastroju, klaskał i podrygiwał w rytm piosenek.

Sporym zaskoczeniem dla zgromadzonych gości okazał się niski przelot prezydenckiego samolotu Air Force One nad Białym Domem.

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Historia Halloween w Białym Domu. Tysiące gości u Donalda Trumpa

Pierwszą imprezę halloweenową w Białym Domu zorganizowano w 1958 roku, a pomysłodawczynią wydarzenia była Mamie Eisenhower, żona ówczesnego prezydenta Dwighta Eisenhowera.

Kolejne pierwsze damy kontynuowały tę tradycję, regularnie zapraszając najmłodszych wraz z rodzinami do wspólnej zabawy. W tegorocznej uroczystości pod Białym Domem uczestniczyło około 6 tysięcy osób.

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