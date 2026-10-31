Zagrożenie zamachem w Moskwie. Ambasada USA ostrzega przed licznymi ofiarami

Ambasada USA ostrzega przed zamachem w Moskwie. Zagrożony kompleks Carycyno
Amerykańska ambasada w Moskwie poinformowała o możliwym ataku terrorystycznym w rosyjskiej stolicy. Ostrzeżenie dotyczy kompleksu Carycyno, położonego w południowej części miasta. To miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.
– Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie otrzymała wiarygodne informacje o zagrożeniu wystąpieniem zdarzenia mogącego spowodować dużą liczbę ofiar śmiertelnych – przekazano w komunikacie opublikowanym na platformie X.
Amerykańscy dyplomaci zalecili mieszkańcom i osobom przebywającym w Moskwie zachowanie szczególnej ostrożności. Zaapelowali również, aby nie odwiedzać kompleksu Carycyno ze względu na możliwe niebezpieczeństwo.
Na razie nie wiadomo, kto miałby stać za przygotowaniami do zamachu. Nie ujawniono też, jakiego rodzaju atak może być planowany ani skąd pochodzą informacje o zagrożeniu.
FSB potwierdza ostrzeżenie. Rosyjskie służby podejmują działania
Ambasada USA przekazała informacje o możliwym zamachu rosyjskim władzom. Amerykanie poinformowali również, że współpracują z odpowiednimi służbami w związku z zagrożeniem.
– Rząd Stanów Zjednoczonych koordynuje działania w odpowiedzi na zagrożenie z właściwymi organami władz Federacji Rosyjskiej – oświadczyła ambasada.
Jak podaje Reuters, rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa potwierdziła otrzymanie informacji od strony amerykańskiej. FSB przekazała, że wie o możliwych przygotowaniach do zamachu terrorystycznego w Moskwie i podejmuje działania w tej sprawie.
Carycyno w Moskwie. To popularny kompleks pałacowy
Carycyno to zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy z XVIII wieku, którego budowę rozpoczęto z inicjatywy Katarzyny II. Znajduje się w południowej części Moskwy i jest jednym z popularnych miejsc spacerów i wypoczynku.
Na jego terenie organizowane są wystawy, koncerty oraz różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Kompleks odwiedzają mieszkańcy stolicy i przyjezdni.
Dotychczas nie przekazano informacji o przeprowadzeniu ataku. Ostrzeżenie ambasady USA dotyczy możliwego zamachu, a rosyjskie służby zajmują się sprawdzeniem zagrożenia.