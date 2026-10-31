Zagrożenie zamachem w Moskwie. Ambasada USA ostrzega przed licznymi ofiarami

Ambasada USA ostrzega przed zamachem w Moskwie. Zagrożony kompleks Carycyno

Amerykańska ambasada w Moskwie poinformowała o możliwym ataku terrorystycznym w rosyjskiej stolicy. Ostrzeżenie dotyczy kompleksu Carycyno, położonego w południowej części miasta. To miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

– Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie otrzymała wiarygodne informacje o zagrożeniu wystąpieniem zdarzenia mogącego spowodować dużą liczbę ofiar śmiertelnych – przekazano w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Amerykańscy dyplomaci zalecili mieszkańcom i osobom przebywającym w Moskwie zachowanie szczególnej ostrożności. Zaapelowali również, aby nie odwiedzać kompleksu Carycyno ze względu na możliwe niebezpieczeństwo.

Na razie nie wiadomo, kto miałby stać za przygotowaniami do zamachu. Nie ujawniono też, jakiego rodzaju atak może być planowany ani skąd pochodzą informacje o zagrożeniu.

FSB potwierdza ostrzeżenie. Rosyjskie służby podejmują działania

Ambasada USA przekazała informacje o możliwym zamachu rosyjskim władzom. Amerykanie poinformowali również, że współpracują z odpowiednimi służbami w związku z zagrożeniem.

– Rząd Stanów Zjednoczonych koordynuje działania w odpowiedzi na zagrożenie z właściwymi organami władz Federacji Rosyjskiej – oświadczyła ambasada.

Jak podaje Reuters, rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa potwierdziła otrzymanie informacji od strony amerykańskiej. FSB przekazała, że wie o możliwych przygotowaniach do zamachu terrorystycznego w Moskwie i podejmuje działania w tej sprawie.

Carycyno w Moskwie. To popularny kompleks pałacowy

Carycyno to zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy z XVIII wieku, którego budowę rozpoczęto z inicjatywy Katarzyny II. Znajduje się w południowej części Moskwy i jest jednym z popularnych miejsc spacerów i wypoczynku.

Na jego terenie organizowane są wystawy, koncerty oraz różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Kompleks odwiedzają mieszkańcy stolicy i przyjezdni.

Dotychczas nie przekazano informacji o przeprowadzeniu ataku. Ostrzeżenie ambasady USA dotyczy możliwego zamachu, a rosyjskie służby zajmują się sprawdzeniem zagrożenia.

Предупреждение о безопасности: угроза музею-заповеднику «Царицыно» в Москве (31 октября 2026 г.) Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы СЕГОДНЯ, 31 октября, на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве по адресу: улица Дольская, д. 1, Москва, Россия, 115569. Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации. Рекомендуемые меры: • Избегайте посещения музея-заповедника «Царицыно» СЕГОДНЯ, 31 октября 2026 г. Не приближайтесь к указанному району, сохраняйте бдительность и избегайте мест массового скопления людей. • Следите за окружающей обстановкой. • Пересмотрите свой личный план обеспечения безопасности. • Держите мобильный телефон заряженным на случай чрезвычайной ситуации. • Имейте при себе документы, удостоверяющие личность. • Следите за сообщениями местных СМИ в целях получения дополнительной информации. • Зарегистрируйтесь в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) https://t.co/oiZkBy11do для получения уведомлений по вопросам здравоохранения и безопасности. Помощь: Посольство США в Москве, Россия +7 495 728-5577 [email protected] Веб-страница Посольства США в Москве https://t.co/iceS28OwCg Государственный департамент - Бюро по консульским вопросам (+001) 888-407-4747 или (+001) 202-501-4444 Информация о Российской Федерации (Country Information) Подписывайтесь на нас в Facebook https://t.co/dc7eKxKuYp и Twitter https://t.co/PGrU6zg4VR Государственный департамент - Бюро по консульским вопросам 1-888-407-4747 или 1-202-501-4444— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026

Sonda Byłeś kiedyś w Moskwie? Tak Nie