Głos z Turcji o sytuacji w Polsce. "Próba proeuropejskiego zamachu stanu"

Tureckie media o Polsce. Padły słowa o zamachu stanu

Ostry komentarz dotyczący sytuacji w Polsce pojawił się w tureckiej telewizji A Haber. Omawiano wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na pojawienie się policji pod siedzibą TK w czasie zagranicznej podróży prezydenta. Komentator Gaffar Yakinca powiedział:

– To wyraźna próba proeuropejskiego zamachu stanu – ocenił na antenie A Haber.

Jego zdaniem wydarzenia w Polsce są częścią szerszego konfliktu politycznego w Europie. Yakinca porównał sytuację do zmian na Węgrzech po odejściu Viktora Orbana od władzy. Przekonywał również, że Unia Europejska traci znaczenie na świecie, co prowadzi do coraz większych napięć.

– W Brukseli narasta wielki gniew. Europa słabnie – stwierdził komentator.

Kryzys w Polsce przyciągnął uwagę zagranicznych mediów

O wydarzeniach w Warszawie napisał również turecki dziennik „Yeni Safak”. Gazeta oceniła, że spór o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym pokazuje skalę politycznych napięć w Polsce.

Zwróciła też uwagę na rezygnacje polskich ambasadorów w Chinach i Rumunii, do których doszło w czasie trwającego kryzysu.

Co wydarzyło się pod Trybunałem Konstytucyjnym?

Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że odsuwa od obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego i przejmuje kierowanie Trybunałem.

Święczkowski nie uznał tej decyzji. Jego zdaniem doszło do bezprawnego przejęcia instytucji. Pod TK zaczęli zbierać się ludzie. Pojawiła się policja.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski. W nocy przyjechał do Trybunału, gdzie doszło do konfrontacji z nowymi sędziami. Prezydent zarzucił im nielegalne przejęcie budynku, powiedział im, że nie są sędziami. Anna Korwin-Piotrowska zagrodziła mu drogę, doszło do przepychanek między nią a Nawrockim chcącym wejść do budynku.

Źródłem konfliktu jest odmowa przyjęcia ślubowania od kilku sędziów wybranych przez Sejm. Nawrocki nie uznaje ich za pełnoprawnych sędziów TK. Koalicja rządząca uważa natomiast, że prezydent nie ma prawa blokować decyzji Sejmu. Nawrocki twierdzi, że ma prawo do nieprzyjęcia ślubowania od przyjętych przez Sejm sędziów w wyjątkowych przypadkach.

Spór dotyczy też legalności odsunięcia Święczkowskiego. Prawnicy nie są zgodni, czy Anna Korwin-Piotrowska miała prawo zastosować taki środek. Święczkowski zapowiedział próbę odzyskania kontroli nad Trybunałem. Korwin-Piotrowska chce zwołać Zgromadzenie Ogólne sędziów na 3 listopada.

Obie strony twierdzą, że to one działają zgodnie z prawem, a przeciwnicy próbują bezprawnie przejąć Trybunał. Premier Donald Tusk powiedział, że dokonuje „przywracania rządów prawa”, a opozycja mówi nawet o zamachu stanu. Teraz pod Trybunałem nadal gromadzą się ludzie, zjeżdżają kolejni policjanci.

Sonda Jak oceniasz nocną wizytę Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym? Pozytywnie - prezydent powinien był pojawić się na miejscu. Negatywnie - jego obecność zaostrzyła konflikt. Nie mam zdania - potrzebuję więcej informacji.

🇵🇱 VIDEO: President Karol Nawrocki inside Poland's Constitutional Court tonight Having forced his way into the building, Nawrocki confronted Anna Korwin-Piotrowska, the Tusk-backed judge who declared herself head of the court, and the other judges elected by Tusk's majority: "You are not judges of the Constitutional Court!" He then heads up the stairs.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 31, 2026

Crazy scenes from Warsaw as Polish President Karol Nawrocki gets involved in a scuffle with supporters of Prime Minister Donald Tusk at the entrance to the building of the Constitutional Tribunal. https://t.co/cm11DdTjnl— Status-6 (@Archer83Able) October 31, 2026