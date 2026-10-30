Papież weźmie udział w amerykańskich wyborach. Pakiet wyborczy trafi do Watykanu po raz pierwszy

Papież Leon XIV zagłosuje korespondencyjnie w wyborach w Illinois

Stojący na czele Kościoła katolickiego Biskup Rzymu zamierza uczestniczyć w nadchodzących wyborach połówkowych w amerykańskim stanie Illinois. Według doniesień serwisu Chicago Sun-Times, papież Leon XIV złożył już oficjalny wniosek o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego.

Dokumenty wyborcze czeka długa podróż z miejscowości Joliet do Watykanu, skąd duchowny kieruje Kościołem od momentu swojego wyboru w maju 2025 roku. Kim Fladhammer, reprezentująca biuro urzędnika hrabstwa Will, przekazała, że posługujący się świeckim nazwiskiem Robert Francis Prevost papież wnioskował o pakiet wyborczy 3 października, a w spisie figuruje pod adresem w New Lenox.

Jak wcześniej głosował papież Leon XIV i jakie są zasady w USA?

Matt Dietrich, pełniący funkcję rzecznika stanowej komisji wyborczej w Illinois, tłumaczy, że lokalne przepisy pozwalają każdemu zarejestrowanemu wyborcy na głosowanie listowne bez podawania przyczyny. Dodatkowo Amerykanie przebywający poza krajem podlegają ochronie na mocy specjalnych regulacji federalnych UOCAVA, które zabezpieczają prawa wyborcze wojskowych oraz obywateli mieszkających za granicą.

Oficjalne rejestry pokazują, że 71-letni dziś zwierzchnik Kościoła uczestniczył dawniej w prawyborach Partii Demokratycznej w 2008 i 2010 roku, natomiast w latach 2012, 2014 i 2016 wybierał kandydatów w prawyborach Partii Republikańskiej. Duchowny brał też udział w wyborach powszechnych w latach 2012, 2014, 2018 oraz 2024, choć opuścił marcowe prawybory w stanie Illinois.

Papież Leon XIV w sporze z Donaldem Trumpem przed wyborami

W przesłanym papieżowi pakiecie znajdą się nazwiska kandydatów walczących o fotel w Senacie USA po senatorze Dickuie Durbinie, a także uczestników wyścigu o urząd gubernatora, w którym o kolejną kadencję stara się JB Pritzker. Duchowny podejmie również decyzje dotyczące lokalnych wyborów sędziowskich oraz władz hrabstwa Will.

Sam proces wyborczy przebiega w atmosferze otwartego konfliktu pomiędzy głową Kościoła a prezydentem Donaldem Trumpem. Obaj przywódcy spierali się dotychczas o działania wojenne w Iranie, sytuację w Wenezueli, uderzenia militarne, egzekwowanie przepisów imigracyjnych, masowe deportacje, rozdzielanie rodzin czy zagrożenia płynące z rozwoju sztucznej inteligencji. W kwietniu Donald Trump określił papieża mianem „okropnego dla polityki zagranicznej”. Opublikował także skasowaną później grafikę stworzoną przez sztuczną inteligencję, na której przedstawił siebie jako Jezusa.

Zwierzchnik Kościoła katolickiego skomentował te zaczepki podczas lotu samolotem do Algierii. „Nie boję się administracji Trumpa ani głośnego mówienia o przesłaniu Ewangelii, dla którego działa Kościół” – oświadczył Leon XIV, odnosząc się bezpośrednio do wcześniejszych ataków amerykańskiego przywódcy.

Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji płuca i utrzymuje relacje z Chicago

Cztery dni po zabiegu wycięcia fragmentu prawego płuca, 18 października, papież Leon XIV z powrotem zameldował się w Watykanie. Przeprowadzona operacja potwierdziła u duchownego obecność gruczolakoraka płuca, będącego jednym z najpowszechniejszych rodzajów tego nowotworu, a sam Ojciec Święty powoli wznawia publiczną aktywność, w tym cotygodniowe audiencje generalne na Placu Świętego Piotra.

Choć duchowny przyszedł na świat w Chicago i dorastał w Dolton, wciąż pielęgnuje silne więzi ze swoimi rodzinnymi stronami. Od początku pontyfikatu przyjął w Watykanie liczne grono mieszkańców Chicago, w tym gubernatora JB Pritzkera, burmistrza Brandona Johnsona, szefową związku nauczycieli Stacy Davis-Gates, lokalnych burmistrzów oraz A.J. Pierzynskiego, dawnego gracza jego ulubionego zespołu bejsbolowego Chicago White Sox.