Kolejny nowotwór w rodzinie papieża Leona XIV! Jego starszy brat też walczy z rakiem

Starszy brat papieża Leona XIV cierpi na nowotwór. Szczegóły ujawnia żona

Okazuje się, że nie tylko Ojciec Święty walczy z nowotworem. Na raka cierpi także jego starszy brat, który mieszka na Florydzie. Jak podaje CBS News, 74-letni Louis Prevost od kilku lat zmaga się ze szpiczakiem mnogim. Jest to złośliwy nowotwór komórek plazmatycznych, znajdujących się w szpiku kostnym.

Deborah Prevost, żona 74-latka, powiedziała, że lekarze rozpoznali chorobę u Louisa już w 2017 roku. Mężczyzna przeszedł intensywne leczenie, między innymi terapię z użyciem komórek macierzystych. W 2019 roku udało się powstrzymać rozwój raka. Jak przekazała jego żona, trzy miesiące temu nastąpiła remisja choroby.

Teraz Louis Prevost bierze udział w badaniu klinicznym prowadzonym w jednym ze szpitali na Florydzie. Jego żona nie powiedziała, w jakim stadium znajduje się obecnie nowotwór.

Leon XIV i jego starszy brat chorują na raka. Papież zadzwonił przed operacją

W rozmowie z CBS News Deborah Prevost ujawniła również, że bracia kontaktowali się ze sobą telefonicznie w ubiegłym tygodniu. Papież zadzwonił do Louisa, żeby powiedzieć mu o czekającej go operacji.

We wtorek, 13 października, Leon XIV trafił na stół operacyjny w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Chirurdzy usunęli mu dolny płat prawego płuca. Badanie wykazało, że guzek, który wcześniej zauważono podczas badań, był gruczolakorakiem płuca.

Według komunikatu Watykanu zabieg zakończył się sukcesem i nie doszło do żadnych powikłań. W środę rano poinformowano, że Ojciec Święty spokojnie przespał pierwszą noc po operacji. W szpitalu pozostanie prawdopodobnie przez tydzień.

Leon XIV, czyli Robert Prevost, dorastał w pobliżu Chicago wraz ze starszymi braćmi Louisem i Johnem. Louis opowiadał wcześniej, że Robert już jako mały chłopiec interesował się religią. „Kiedy ja grałem w baseball, policjantów i złodziei czy berka, Rob lubił bawić się w księdza” – wspominał w CBS News. „Dla mnie on zawsze będzie Robem” – mówił brat papieża.

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Louis Prevost, Pope Leo XIV's older brother who lives in Florida, has multiple myeloma, his wife told CBS News on Tuesday. The news comes amid the Vatican's earlier announcement that the pope has been diagnosed with lung cancer after undergoing surgery to remove the lower lobe of his right lung. Deborah Prevost did not share what stage Louis' cancer is in but said he's currently in a clinical trial at a local hospital where he's being treated. CBS News' @cbenavidesTV has more.— CBS News (@CBSNews) October 14, 2026