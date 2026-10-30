UFO nad stanem Ohio w USA. Piloci sfotografowali tajemniczy obiekt

UFO nad stanem Ohio w USA. Piloci sfotografowali obiekt przypominający kapsułkę

Ten niezwykły incydent miał miejsce 16 sierpnia na niebie nad amerykańskim stanem Ohio. Według informacji przekazanych przez „Daily Mail”, załoga samolotu dostrzegła zagadkowy obiekt, gdy przelatywała niedaleko chmur burzowych. Dokładny opis całego zdarzenia trafił 26 października do rejestru prowadzonego przez amerykańską organizację National UFO Reporting Center (NUFORC).

Maszyna znajdowała się wtedy na wysokości około 12,5 kilometra. W pewnym momencie jeden z członków załogi zauważył przed dziobem samolotu srebrzysty obiekt utrzymujący się na nieco większej wysokości. W pierwszej chwili sprawiał on wrażenie, jakby niemal bez ruchu zawisł w przestrzeni.

„Jego powierzchnia była srebrna i mocno odbijała światło, jak idealnie wypolerowany metal” – opisano w raporcie NUFORC.

Kształtem zjawisko przywodziło na myśl ogromną kapsułkę. Konstrukcja była pozbawiona jakichkolwiek skrzydeł, w ocenie pilota obiekt mierzył przynajmniej dziewięć metrów wysokości.

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Kontrolerzy lotów w Cleveland zaskoczeni. Radary nie wykryły UFO

Obserwacja trwała mniej więcej dwie minuty. Z relacji pilotów wynika, że obiekt leciał w przeciwną stronę niż oni i minął ich maszynę z lewej strony. Jednemu z członków załogi udało się uchwycić ten moment na zdjęciu wykonanym za pomocą telefonu.

Lotnicy nawiązali łączność z wieżą kontroli ruchu lotniczego w Cleveland, aby ustalić, czy w tej samej strefie przebywały inne maszyny lub balony meteorologiczne.

Komunikat zwrotny wywołał zdziwienie. Urządzenia radarowe nie zarejestrowały w tym rejonie żadnej aktywności, a obecności obiektu nie zasygnalizowały również pokładowe systemy antykolizyjne.

Mysterious pill-shaped UFO caught on camera by pilots flying above Middle America https://t.co/o4rt4A1C69 https://t.co/oUeOpxD6Vh— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 29, 2026

Organizacja NUFORC bada sprawę tajemniczego obiektu nad USA

Wśród branych pod uwagę hipotez pojawia się właśnie balon meteorologiczny, jednak sam pilot sceptycznie podchodził do tego wytłumaczenia. Zauważony kształt unosił się bowiem blisko gwałtownych zjawisk burzowych, a jego budowa zupełnie odbiegała od wyglądu standardowego balonu.

Przedstawiciele NUFORC przekazali także, że nie natrafili na żadne pasujące do tego incydentu powiadomienia o planowanym wypuszczeniu balonów.

Eksperci z tej organizacji zwracają uwagę, że obecność niezidentyfikowanych obiektów na niebie może stwarzać realne niebezpieczeństwo dla lotnictwa pasażerskiego, dlatego każdy taki przypadek wymaga rzetelnego zbadania. Obecnie wciąż nie udało się ustalić, na co dokładnie natknęła się załoga w powietrzu.

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