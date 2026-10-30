Biegał z nożem po szkolnym boisku w Warszawie. Dyrekcja wykonała "złoty telefon"

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
Michał Rawa
2026-10-30 12:49

Wstrząsające sceny rozegrały się na boisku jednej ze szkół podstawowych w Warszawie. Młody mężczyzna, uzbrojony w nóż, wtargnął na teren placówki, siejąc panikę wśród bawiących się dzieci. Szybka reakcja dyrekcji, która uruchomiła tzw. „złoty telefon” do służb, pozwoliła na natychmiastową interwencję i ujęcie intruza, który próbował ukryć się w toalecie pobliskiej stacji metra.

szkoła podstawowa, zdjęcie ilustracyjne
Autor: UMP/ Materiały prasowe szkoła podstawowa, zdjęcie ilustracyjne

Szokujące zdarzenie w stolicy

Młody mężczyzna biegał z nożem po szkolnym boisku, wywołując strach wśród dzieci - do takiego wydarzenia doszło w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie.

Widząc całą sytuację dyrekcja placówki użyła tak zwanego "złotego telefonu", czy gorącego łącza ze służbami.

Do zdarzenia doszło na terenie podstawówki przy ulicy Kasprzaka na Woli.

Intruz ukrył się w toalecie

- Jak przekazała dyrekcja szkoły młody człowiek w szarej bluzie przeciął ogrodzenie, a następnie z nożem w ręku poruszał się po szkolnym boisku, siejąc postrach wśród przebywających tam dzieci. Uszkodził też ławkę. Po interwencji pracowników szkoły, którzy zapowiedzieli wezwanie służb, intruz szybko oddalił się w stronę metra, gdzie ukrył się w toalecie - powiedział Radiu Eska Jerzy Jabraszko ze stołecznej Straży Miejskiej.

Mężczyzna został przekazany policji.

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