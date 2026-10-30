Europejskie metropolie testują nowe zasady ruchu przy szkołach, które mogą trafić do kolejnych miast

Przełomowy etap projektu REALLOCATE

W dniach 20-22 października w stolicy Węgier odbyło się spotkanie konsorcjum projektu REALLOCATE. Przedstawiciele samorządów oraz instytucji miejskich podsumowali postępy we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań. Głównym celem wspólnych działań jest przekształcanie przestrzeni miejskich w miejsca bardziej zrównoważone, łatwiej dostępne i bezpieczne dla wszystkich mieszkańców.

Obecnie większość zaplanowanych przedsięwzięć została już zrealizowana. Eksperci przechodzą do analizy efektów oraz wprowadzania ewentualnych poprawek. Całe przedsięwzięcie zakończy się w kwietniu 2027 roku, co daje uczestnikom czas na dokładne przetestowanie wprowadzonych zmian.

Doświadczenia z projektu inspirują kolejne metropolie

Spotkanie w Budapeszcie było okazją do wymiany wiedzy z przedstawicielami miast partnerskich. W wydarzeniu wzięły udział reprezentantki stolicy Gruzji, Tbilisi, oraz mołdawskiego miasta Straszany. Obie metropolie planują wykorzystanie doświadczeń zdobytych w projekcie REALLOCATE do przeprowadzenia własnych zmian organizacyjnych.

Nowe rozwiązania w tych miastach mają objąć przede wszystkim:

nowoczesne podejście do polityki parkingowej ,

, tworzenie stref o ograniczonym ruchu samochodowym.

Praktyczne przykłady zmian na ulicach Budapesztu

Nieodłącznym elementem spotkania były wizyty studyjne w terenie. Gospodarze wydarzenia zaprezentowali konkretne rozwiązania wspierające aktywną mobilność podczas przejazdu rowerowego przez centrum Budapesztu. Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak w praktyce funkcjonują nowoczesne rozwiązania urbanistyczne.

Wśród zaprezentowanych projektów znalazły się:

przekształcenie pasa postojowego w wydzieloną drogę dla rowerów ,

, tak zwane szkolne ulice zwiększające bezpieczeństwo dzieci ,

, strefy z uspokojonym ruchem kołowym ,

, przestrzenie odzyskane dla pieszych w centrum miasta.

Współpraca i elastyczność kluczem do sukcesu

Podsumowanie spotkania potwierdziło, że nie istnieje jeden uniwersalny model transformacji miast. Kluczowe znaczenie ma stała współpraca między partnerami, wyciąganie wniosków z praktyki oraz dostosowywanie wprowadzanych zmian do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe