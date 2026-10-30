Zdobył serca widzów w "Ranczu" i "Czterech pancernych". Jego grób ma nietypową ozdobę

Franciszek Pieczka należał do grona najbardziej szanowanych artystów polskiej sceny aktorskiej.

Ogromną sympatię publiczności przyniosły mu dwie role: Gustlik w „Czterech pancernych i psie” oraz Stach Japycz w serialu „Ranczo”.

Na jego grobie można podziwiać wyjątkową ozdobę.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

Franciszek Pieczka i jego najważniejsze role filmowe

Franciszek Pieczka przyszedł na świat 18 stycznia 1928 roku w Godowie. Wybrał studia aktorskie w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Po ich ukończeniu rozwijał karierę na deskach teatrów i przed kamerą. Z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny i ekranu.

Widzowie zapamiętali go z wielu produkcji. Wśród filmów, w których wystąpił, znalazły się między innymi „Żywot Mateusza”, „Perła w koronie”, „Austeria” i „Jańcio Wodnik”. Szczególne miejsce w jego dorobku zajęła jednak rola Gustlika, czyli Gustawa Jelenia w serialu „Czterej pancerni i pies”.

Autor: Mateusz Pielka Gustlik z "Czterech pancernych"

Bawił kolejne pokolenie widzów jako Stach Japycz w serialu Ranczo

Po latach Pieczka zdobył sympatię kolejnej generacji odbiorców dzięki serialowi „Ranczo”. Wcielił się w Stacha Japycza, jednego z bywalców słynnej ławeczki w Wilkowyjach. Jego bohater wyróżniał się spokojem, życiowym doświadczeniem i charakterystycznym poczuciem humoru.

Aktor z łatwością odnajdywał się w różnych gatunkach. Potrafił zagrać zarówno w poważnych dramatach, jak i w produkcjach komediowych. Przez dekady pracy stworzył wiele postaci, które do dziś są wspominane.

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Czołg na nagrobku przypomina o kultowej roli

Franciszek Pieczka zmarł 23 września 2022 roku. Miał 94 lata. Spoczął na cmentarzu w Aleksandrowie, w warszawskiej dzielnicy Wawer. Jego miejsce pochówku wyróżnia się szczególnym elementem – na nagrobku umieszczono czołg „Rudy” 102.

To wyraźne nawiązanie do serialu „Czterej pancerni i pies” i postaci Gustlika, w którą wcielał się Pieczka. Dla wielu widzów właśnie z tą rolą aktor pozostanie związany na zawsze. Czołg na nagrobku przypomina o telewizyjnej historii, która przez lata gromadziła przed ekranami miliony Polaków.