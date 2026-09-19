To w tych wsiach kręcili "Ranczo". Pojechaliśmy na miejsce

"Ranczo" wraca na telewizory Polaków

"Ranczo" to jeden z tych polskich seriali, które na dobre zapisały się w pamięci widzów. Wilkowyje, ławeczka przed sklepem, Lucy, wójt Kozioł czy kultowy ksiądz stali się wręcz częścią polskiej popkultury. Choć ostatni odcinek 10. sezonu pokazano już w 2016 roku, historia wcale się nie kończy. Po dekadzie przerwy "Ranczo" wraca na ekrany z nowymi odcinkami. 11. sezon, zatytułowany „"anczo. Zemsta wiedźm", ma liczyć sześć odcinków i pojawić się w TVP1 w grudniu 2026 roku.

Powrót serialu to więc dobra okazja, by przypomnieć sobie nie tylko jego bohaterów, ale też miejsca, w których powstawały kultowe sceny. Pojechaliśmy ich śladem i sprawdziliśmy, jak wyglądają dziś prawdziwe Wilkowyje.

Tutaj kręcili "Ranczo". Mamy zdjęcia

Najważniejszym miejscem na mapie fanów "Rancza" jest oczywiście Jeruzal w województwie mazowieckim. To właśnie ta niewielka miejscowość wcieliła się w serialowe Wilkowyje. Znajduje się około 60 kilometrów od Warszawy, a po emisji serialu jej nazwa zaczęła być kojarzona z produkcją w całej Polsce. To jednak nie tylko tam kręcono ujęcia do hitowej produkcji. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie wszystkie lokalizacje, w których autorzy nagrywali odcinki.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tutaj kręcili "Ranczo" [ZDJĘCIA]

23

"Ranczo", czyli hit polskiej telewizji

"Ranczo" po raz pierwszy pojawiło się na antenie TVP1 5 marca 2006 roku. Widzowie poznali wówczas Lucy Wilską, Amerykankę polskiego pochodzenia, która przyjechała do rodzinnych Wilkowyj po odziedziczeniu starego dworku. Szybko okazało się, że jej pojawienie się całkowicie zmieni życie mieszkańców niewielkiej miejscowości.

Serial łączył komedię z obserwacją codziennego życia na polskiej wsi. Lokalna polityka, sąsiedzkie konflikty, rodzinne problemy były przedstawiane z dużą dawką humoru. Szczególną popularność zdobyli m.in. wójt Paweł Kozioł i jego brat bliźniak, a także bywalcy słynnej ławeczki pod sklepem.

Produkcja doczekała się aż 10 sezonów i 130 odcinków. Ostatni z nich wyemitowano 27 listopada 2016 roku, a lada moment będziemy mogli oglądać kolejne części historii ulubionych bohaterów.

Nowy sezon "Rancza" 2026

Nowy sezon serialu będzie emitowany w TVP1 od 6 grudnia 2026 roku. Odciniki obejrzymy co niedzielę o godzinie 20:20 do stycznia 2027 roku.