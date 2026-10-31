Mężczyzna wtargnął na szkolne boisko. Intruz biegał z nożem wśród dzieci

Napastnik z nożem wdarł się na teren boiska szkolnego przy ulicy Kasprzaka.

Sprawca zniszczył płot oraz ławkę, budząc przerażenie wśród uczniów.

Funkcjonariusze straży miejskiej zatrzymali uciekiniera w szalecie na stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Wszedł na budowę i... zaatakował nożem!

Atak nożownika na terenie szkoły w Warszawie

Do tego groźnego incydentu doszło w czwartkowe popołudnie, 29 października. Tuż przed godziną 14 do straży miejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące niebezpiecznego zdarzenia na terenie jednej ze szkół. Jak przekazała dyrekcja, ubrany w szarą bluzę młody człowiek przeciął siatkę ogrodzeniową i wszedł na boisko z nożem w dłoni.

W tym samym czasie na zewnątrz bawiły się dzieci. Widząc intruza, personel szkoły natychmiast zainterweniował i zagroził wezwaniem odpowiednich służb. Napastnik postanowił nie czekać na rozwój wypadków i rzucił się do ucieczki w stronę pobliskiego metra.

Straż miejska zatrzymała napastnika na stacji metra

Funkcjonariusze z IV Oddziału Terenowego straży miejskiej błyskawicznie ruszyli w pościg za sprawcą. Ślady doprowadziły mundurowych bezpośrednio na stację metra Rondo Daszyńskiego. Właśnie tam namierzyli osobę odpowiadającą rysopisowi podanemu przez pracowników szkoły, która usiłowała ukryć się w tamtejszej toalecie i przeczekać obławę.

Personel placówki oświatowej potwierdził tożsamość ujętego, wskazując go jako mężczyznę biegającego wcześniej z nożem po boisku. Po udanej interwencji strażnicy miejscy oddali zatrzymanego w ręce wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji.

Czym jest złoty telefon warszawskiej straży miejskiej?

Błyskawiczna reakcja mundurowych była możliwa dzięki wykorzystaniu przez szkołę tak zwanego złotego telefonu. Jest to specjalna linia komunikacyjna, którą stołeczna straż miejska oddaje do dyspozycji placówek edukacyjnych. Rozwiązanie to pozwala dyrekcji na natychmiastowe zgłoszenie niebezpieczeństwa bezpośrednio do dyspozytora, z pominięciem kolejek na tradycyjnych numerach alarmowych.