Nóż, nazistowskie pozdrowienia i mundur jak z koszmaru! 15-latek zatrzymany w szkole

15-latek przyszedł do szkoły z nożem przy pasku i w paramilitarnym ubraniu.

Chłopiec fascynował się nazizmem, rysował nazistowskie symbole i używał faszystowskich pozdrowień.

Dzięki zgłoszeniu przez tzw. złoty telefon straży miejskiej policja i strażnicy zatrzymali go jeszcze tego samego dnia.

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Nóż przy pasku i nazistowskie fascynacje. Szkoła zaalarmowała służby

Do interwencji doszło w czwartek, 29 października. Kilka minut po godz. 11 mieszany patrol straży miejskiej i policji zatrzymał 15-latka na terenie jednej ze szkół na Służewcu. Uczeń pojawił się na zajęciach z nożem przy pasku. Miał na sobie również ubranie nawiązujące do strojów paramilitarnych.

Szkoła nie zwlekała z reakcją. Dyrekcja skorzystała z tzw. złotego telefonu, czyli specjalnego łącza udostępnionego przez warszawską straż miejską. Pozwala ono pracownikom placówek oświatowych bezpośrednio skontaktować się z dyspozytorem patroli, bez oczekiwania w kolejce na zwykłych liniach alarmowych.

15-latek fascynował się nazizmem. Niepokojące informacje od nauczycieli i uczniów

Podczas interwencji funkcjonariusze ustalili, że zainteresowanie chłopca nazizmem nie ograniczało się do ubioru. Nastolatek rysował nazistowskie symbole, używał faszystowskich pozdrowień i nosił przy sobie niebezpieczne narzędzia. Nie ukrywał fascynacji hitlerowską ideologią. Przyznał również, że uczestniczy w nielegalnych spotkaniach młodzieżowych grup jej zwolenników.

Niepokojące zachowanie 15-latka potwierdzili nauczyciele i koledzy ze szkoły. Z ich relacji wynikało, że chłopiec przechwalał się posiadaniem niebezpiecznych narzędzi i na co dzień posługiwał się faszystowskimi pozdrowieniami.

15-latek trafił do policyjnej izby dziecka

Po zatrzymaniu chłopiec został przewieziony do policyjnej izby dziecka. Sprawą zajmie się Wydział ds. Nieletnich i Patologii mokotowskiej komendy policji.

Warszawska straż miejska przypomina, że tzw. złoty telefon to specjalne, priorytetowe łącze dla szkół. Dzięki niemu dyrekcja może bezpośrednio powiadomić dyspozytora o zagrożeniu. Ten ocenia sytuację i kieruje na miejsce najbliższy odpowiednio przygotowany patrol. Zgłoszenie omija kolejkę innych interwencji na numerach 986 i 112.