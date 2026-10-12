Pogrzeb pani Darii, ofiary nożownika

Rodzina zmarłej pani Darii, szkolnej woźnej zamordowanej w ataku 15-letniego nożownika przekazała szczegóły dotyczące jej pogrzebu. Wiemy, że msza żałobna w intencji zmarłej 37-latki odbędzie się we wtorek, 13 października o godzinie 12 w kościele w Leszczydole-Nowinach. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz miejski przy ul. Pułtuskiej w Wyszkowie.

Przed mszą odbędzie się różaniec oraz modlitwa przy zmarłej - początek o godzinie 11. Podobne uroczystości zaplanowano na wcześniejsze dni w domu pogrzebowym w Wyszkowie.

Wiadomo, że kobieta osierociła dwóch synów.

Zbrodnia w szkole na Mazowszu

W czwartek, 8 października piętnastoletni Wiktor wszedł na teren swojej dawnej szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu uzbrojony w nóż. W środku ranił trzy osoby - woźną, dyrektora placówki i jedną z nauczycielek. Niestety, w wyniku odniesionych ran zmarła pierwsza z osób - 37-letnia pani Daria, pracująca w obsłudze placówki oświatowej.

W piątek, 9 października Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Rodzinny i Nieletnich zadecydował o zastosowaniu wobec 15-latka środka zapobiegawczego, jakim jest trzymiesięczny pobyt w schronisku dla nieletnich. Chłopak ma być teraz poddany badaniom z zakresu psychiatrii, które pozwolą ocenić, czy będzie w tej sprawie odpowiadał przed sądem jak dorosły.

Zbrodnia w Leszczydole-Nowinach wpisała się w całą serię niebezpiecznych zdarzeń w polskich szkołach - tego samego dnia w miejscowości Sierpc, zatrzymano 17-latka, który miał przy sobie dwa noże i odgrażał się, że wyrządzi komuś krzywdę.

Z kolei dzień wcześniej w ostrołęckiej szkole zawodowej 19-letni Jakub Z. zaatakował z użyciem noża dziewięć osób, w tym uczniów i nauczycieli.

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