W tej gminie w Polsce żyje się najlepiej. Na czele rankingu sypialnia Warszawy

Ranking jakości życia w Polsce. Przebadano wszystkie gminy w kraju

Światło dzienne ujrzało najnowsze zestawienie oceniające komfort życia w poszczególnych polskich samorządach, za którego opracowanie odpowiadają eksperci z Algolytics Technologies oraz Agencji Badawczej SW Research. Autorzy badania wzięli pod lupę sytuację w całym kraju i przeanalizowali dokładnie wszystkie 2479 gmin funkcjonujących w Polsce.

Ogólna hierarchia gmin okazała się bardzo stabilna, a jakość życia - w wymiarach mierzonych naszym wskaźnikiem - wzrosła w wariancie eksperckim i utrzymała się na poziomie sprzed roku w wariancie ankietowym. Wskaźnik jakości życia to przykład analizy opartej na danych przestrzennych liczonych na poziomie punktu adresowego. Największą wartość dane te mają jednak wtedy, gdy zasilają modele uczenia maszynowego w codziennych procesach decyzyjnych. - informuje Marcin Woch, CEO Algolytics Technologies, czytamy na swresearch.pl.

Najlepsza gmina do życia w Polsce to Mińsk Mazowiecki

Bezapelacyjnym liderem zestawienia okazał się samorząd z województwa mazowieckiego, a konkretnie gmina Mińsk Mazowiecki. Jest to rejon doskonale kojarzony przez mieszkańców stolicy, ponieważ bardzo duża grupa ludzi decyduje się tam zamieszkać, dojeżdżając jednocześnie do pracy w Warszawie.

W zestawieniu z pędzącą przez całą dobę metropolią, ta podwarszawska okolica stanowi prawdziwą przystań spokoju.

Jeśli jesteście ciekawi, jak kształtuje się cały ranking, zachęcamy do sprawdzenia galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najgorsze gminy do życia w Polsce [LISTA]

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Gmina Mińsk Mazowiecki liderem rankingu drugi rok z rzędu

Warto podkreślić, że gmina Mińsk Mazowiecki utrzymała pozycję lidera drugi rok z rzędu, wygrywając w wariancie eksperckim ogólnopolskiego badania jakości życia. Taki rezultat stanowi powód do zadowolenia dla całego regionu i jest wyraźnym sygnałem, że temu obszarowi warto przyjrzeć się bliżej. Jakie dokładnie atuty czekają na osoby odwiedzające te tereny?

Co oferuje gmina Mińsk Mazowiecki?

Zlokalizowana na wschód od stolicy, w województwie mazowieckim gmina Mińsk Mazowiecki skutecznie spaja atuty spokojnej egzystencji w pobliżu przyrody z udogodnieniami dużego ośrodka miejskiego. Taki charakter samorządu przyciąga głównie ludzi, którym zależy na większej przestrzeni, obecności terenów zielonych oraz możliwości wytchnienia od hałasu wielkiej aglomeracji.

Wśród najważniejszych atutów i atrakcji, jakie zapewnia swoim mieszkańcom gmina Mińsk Mazowiecki, wymieniane są liczne udogodnienia., np.:

• Rozległe obszary leśne oraz pełne zieleni tereny rekreacyjne

• Rozbudowane trasy przeznaczone dla pieszych oraz rowerzystów

• Odpowiednio przystosowana infrastruktura dedykowana rodzinom

• Sprawne i dogodne połączenia komunikacyjne

• Niewielka odległość od Warszawy

• Cenne przyrodniczo miejsce, jakim jest rezerwat Bagno Pogorzel

• Zabytkowy i malowniczy Park Dernałowiczów

• Lokalna placówka kulturalna, czyli Muzeum Ziemi Mińskiej.