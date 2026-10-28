Skromniutki grób bohaterki. Wanda Traczyk-Stawska dostała muzeum, a mogiła czeka

mverde
2026-10-28 13:40

Drewniany krzyż, kwiaty, znicze i biało-czerwone wstęgi. Tak wygląda grób Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, którą znała cała Polska. Na mogile nie ma okazałego pomnika. Widać za to ślady osób, które odwiedzają miejsce jej spoczynku.

  • Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia 2026 roku.
  • Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych postaci Powstania Warszawskiego.
  • Przed 1 listopada odwiedziliśmy miejsce jej spoczynku.
Wanda Traczyk-Stawska w 79. rocznicę rzezi Woli mówi o przyjaźni do Niemców

Grób Wandy Traczyk-Stawskiej. Skromny krzyż i biało-czerwone wstęgi

Strażniczka pamięci zmarła 18 sierpnia 2026 roku w wieku 99 lat. Warszawa tłumnie pożegnała ją ostatniego dnia sierpnia. W uroczystościach w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu wzięli udział m.in. Rafał Trzaskowski, Małgorzata Kidawa-Błońska, Mariusz Frankowski, a także abp Adrian Galbas i kard. Kazimierz Nycz.

PRZECZYTAJ

Na początku października Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy (oddział Muzeum Warszawy) oficjalne otrzymała imię Wandy Traczyk-Stawskiej. Tymczasem na jej grobie na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim stoi prosty, drewniany krzyż. Zawieszono na nim tabliczkę z nazwiskiem, wokół leżą kwiaty i wieńce z biało-czerwonymi wstęgami. Między nimi ustawiono znicze, które częściowo zostały przykryte przez jesienne liście. Wygląda to bardzo skromnie. Sama pani Wanda zawsze dbała o to, by mogiły jej kolegów i koleżanek, powstańców i żołnierzy były odpowiednio zaopiekowane. Teraz my powinniśmy pamiętać o niej, nie tylko od święta.

Skromny grób Wandy Traczyk-Stawskiej. Na miniaturze portret bohaterki. O miejscu jej spoczynku przeczytasz na SE.
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Legenda Powstania Warszawskiego i strażniczka pamięci

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się w Warszawie 7 kwietnia 1927 roku. Była żołnierką Armii Krajowej i uczestniczką Powstania Warszawskiego.

W działalność konspiracyjną zaangażowała się jako nastolatka. Od 1942 roku działała w Szarych Szeregach. Uczestniczyła w małym sabotażu, kolportowała materiały podziemne i brała udział w akcji „N”. Posługiwała się pseudonimami „Atma” oraz „Pączek”.  Kiedy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, miała tylko 17 lat. W strukturach Armii Krajowej służyła jako łączniczka i strzelec. Należała do oddziału osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Walczyła między innymi w Śródmieściu i na Powiślu.

Po wojnie przez lata angażowała się w upamiętnianie powstańców i opowiadała o ich losach. Była także znana z działalności na rzecz pamięci o cywilnych ofiarach wojny. Nigdy nie bała się wprost wyrażać swojego zdania, komentowała bieżące wydarzenia oraz angażowała się w działania na rzecz praw człowieka i demokratycznych wartości.

Ostatnia droga Wandy Traczyk-Stawskiej. Tak stolica żegna bohaterkę Powstania Warszawskiego
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