19-latek z Otwocka zaatakował siostrę maczetą
Podczas domowej awantury 19-letni mieszkaniec powiatu otwockiego wymachiwał maczetą i groził siostrze pozbawieniem życia. Wszczynał też awantury. Zgłoszenie o jego agresywnym zachowaniu trafiło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Kryminalni zatrzymali 19-latka
Do akcji ruszyli otwoccy policjanci pionu kryminalnego. Obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.
Potem grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym maczetę. Zatrzymany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia.
Prokuratura wystąpiła do sądu
Prokuratura Rejonowa w Otwocku złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do niego i zastosował areszt na dwa miesiące.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI