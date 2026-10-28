19-latek wymachiwał maczetą i groził siostrze. Horror w Otwocku

Mikołaj Fedorowicz
Mikołaj Fedorowicz
2026-10-28 12:36

Podczas domowej awantury 19-latek wymachiwał maczetą i groził siostrze pozbawieniem życia. Otwoccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

Statua Temidy, a obok niej wstawka ze zdjęciem starej maczety. O areszcie dla 19-latka z Otwocka przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

19-latek z Otwocka zaatakował siostrę maczetą

Podczas domowej awantury 19-letni mieszkaniec powiatu otwockiego wymachiwał maczetą i groził siostrze pozbawieniem życia. Wszczynał też awantury. Zgłoszenie o jego agresywnym zachowaniu trafiło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

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Kryminalni zatrzymali 19-latka

Do akcji ruszyli otwoccy policjanci pionu kryminalnego. Obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.

Potem grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym maczetę. Zatrzymany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia.

Prokuratura wystąpiła do sądu

Prokuratura Rejonowa w Otwocku złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do niego i zastosował areszt na dwa miesiące.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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