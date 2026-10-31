Bagi postawił na zaskakujący kostium na Halloween. Influencer zamienił się w Króla Latino

Historia i tradycje Halloween. Co to za święto?

Obchodzone 31 października Halloween wywodzi się z dawnych tradycji celtyckich, które wiązały się z zakończeniem żniw i nadejściem zimy. Według ówczesnych wierzeń to właśnie wtedy zacierała się granica dzieląca świat żywych od krainy umarłych, co pozwalało duchom na powrót na ziemię.

Obecnie dzień ten przybrał formę hucznej zabawy, pełnej motywów grozy, magii oraz kostiumów nawiązujących do potworów lub ikon popkultury. Najpopularniejsze zwyczaje to wycinanie strasznych wzorów w dyniach oraz chodzenie dzieci od domu do domu z hasłem „cukierek albo psikus” w celu zebrania słodyczy od sąsiadów. Przez długi czas obchody te cieszyły się uznaniem głównie w państwach anglosaskich, z naciskiem na Stany Zjednoczone. Ostatnio jednak zwyczaj ten coraz śmielej wkracza do krajów europejskich, gdzie napotyka na tradycję chrześcijańską i wywołuje spory sprzeciw między innymi wśród praktykujących katolików.

Skolim planuje inne biznesy?

Mikołaj „Bagi” Bagiński. Kim jest zwycięzca „Tańca z gwiazdami”?

Urodzony w 2001 roku Mikołaj „Bagi” Bagiński działa na polskim rynku jako twórca internetowy, influencer oraz przedsiębiorca. Rozpoznawalność przyniosło mu przede wszystkim stworzenie popularnego kolektywu influencerów Dre$$code, a także własnej marki odzieżowej Leeves w stylu streetwear. Aktywnie rozwija swoje profile w mediach społecznościowych, a zdobytą tam zasięgową przewagę przekuwa w kolejne projekty z branży mody i biznesu. Widzowie telewizyjni poznali go bliżej dzięki udziałowi i wygranej w 17. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Twórca chętnie włącza się również w inicjatywy dobroczynne, wspierając organizacje działające na rzecz osób z zespołem Downa. W życiu prywatnym tworzy obecnie parę z tancerką Magdaleną Tarnowską.

Bagi przebrał się za Skolima na Halloween 2026

Znane osoby stopniowo odsłaniają karty i prezentują swoje halloweenowe kreacje, mimo że część z nich wybierze się na przebierane imprezy dopiero 31 października 2026 roku. Sam Bagi zdecydował się już teraz ujawnić jeden z kostiumów, który przygotował specjalnie z myślą o swoich obserwatorach. Z pomocą profesjonalnej charakteryzatorki influencer przeszedł metamorfozę i upodobnił się do Króla Latino, czyli Skolima.

- Z racji tego, że mam swój boysband, chciałem przez chwilę poczuć się jak ktoś, kto potrafi śpiewać - powiedział Bagi.

Na publikację tego nagrania zareagował w komentarzu nawet sam Skolim.

Dlaczego aż tak podobny?😍🌴👌 - napisał Skolim.

Czy waszym zdaniem ta charakteryzacja rzeczywiście jest aż tak udana?