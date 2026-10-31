Blanka bała się, że ludzie ją odrzucą. Chodzi o jej wiarę

Blanka szczerze o wierze w Boga. Piosenkarka nie traktuje religii jak tematu tabu

Wokalistka Blanka gościła niedawno w podcaście serwisu Plotek zatytułowanym „Galaktyka Gwiazd”. Podczas wywiadu prowadzonego przez Igę Dudziuk poruszono wątek duchowości, który od lat stanowi niezwykle istotny element życia młodej gwiazdy. Piosenkarka dziwi się, że dla wielu osób otwarte wyznawanie swoich wartości religijnych stanowi powód do strachu.

„Może to nie jest tabu, ale ludzie się boją o tym mówić. Nie rozumiem tego. Skoro w coś wierzysz całym swoim serduszkiem, to dlaczego masz o tym nie mówić? Tak uważasz, tak czujesz” - powiedziała Blanka w podcaście.

Artystka ujawniła także, że jej kontakt z Bogiem ma bardzo codzienny wymiar. Nie ogranicza go wyłącznie do murów kościoła, ale zwraca się do Niego w zupełnie zwyczajnych sytuacjach, zarówno w chwilach sukcesów, jak i wtedy, gdy plany nie idą po jej myśli.

„Cały czas, gdy coś się uda, coś się dzieje, coś się nie uda. Zawsze sobie chwilę z nim pogadam. To jest cały czas we mnie. Nie mam w sobie czegoś takiego, że idę do kościoła i wtedy coś się dzieje. Uważam, że wiara jest czymś, co po prostu masz w sobie cały czas” - wyznała artystka.

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Blanka w „Tańcu z Gwiazdami” zrobiła religijny coming out. Wcześniej bała się odrzucenia

Kwestię swojego przywiązania do religii wokalistka poruszała już w przeszłości, między innymi występując w programie „Taniec z Gwiazdami”. Zdradziła wtedy, że przez lata unikała publicznych deklaracji na temat wiary, ponieważ martwiła się, iż może to wpłynąć na sposób, w jaki odbiera ją otoczenie.

„Zawsze staram się ufać sobie i temu, co mnie prowadzi, a przez życie prowadzi mnie również moja wiara. Dużo ludzi nie wie, że ja jestem tak mocno wierząca i robię chyba taki religijny coming out tutaj w »Tańcu z Gwiazdami«” - mówiła.

Na antenie tanecznego show gwiazda dodała również, że towarzyszył jej lęk przed odrzuceniem i przypięciem łatki dziwaczki. Podzieliła się wówczas wspomnieniem z najmłodszych lat, kiedy potrafiła zrezygnować z wyjścia do kina z koleżankami na rzecz wizyty w kościele.

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