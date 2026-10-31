Nie wiedziała, że widzi Gabrielę Kownacką po raz ostatni. Podczas pożegnania obie płakały. "Kochanie moje"

Gabriela Kownacka była dla Misheel Jargalsaikhan jak druga mama

Misheel Jargalsaikhan dorastała na oczach widzów "Rodziny zastępczej". Przez lata wcielała się w Zosię, a plan serialu stał się ważną częścią jej dzieciństwa. Nie chodziło jednak wyłącznie o pracę przed kamerą. Z czasem między młodą aktorką a jej starszymi kolegami z planu nawiązały się bliskie relacje.

Szczególne miejsce w jej życiu zajmowali Gabriela Kownacka i Piotr Fronczewski. Misheel Jargalsaikhan traktowała ich jak drugich rodziców. Nic więc dziwnego, że rozstanie z serialem było dla niej trudnym momentem. Po latach w rozmowie z Jakubem Szewczykiem z Pomponika przyznała, że doskonale pamięta pożegnanie z Gabrielą Kownacką.

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"Kochanie moje". Obie nie potrafiły powstrzymać łez

Misheel zdecydowała się odejść z "Rodziny zastępczej”, ponieważ chciała rozpocząć studia. Kończył się tym samym ważny etap jej życia. Żegnając się z ekipą, nie wiedziała jednak, że jedno ze spotkań będzie tym ostatnim. Aktorka szczególnie dobrze pamięta chwilę, w której podeszła do niej Gabriela Kownacka. Nie zabrakło czułych słów i uścisku. Emocje były tak duże, że obie się rozpłakały.

"Ona mówi: Kochanie moje, i przytuliła mnie, i obie płakałyśmy" - wspominała Misheel w podcaście "Real Talk".

W tamtym momencie nie mogła przypuszczać, że już nigdy więcej nie zobaczy Gabrieli Kownackiej. Aktorka zmarła 30 listopada 2010 roku w wieku 58 lat. Zmagała się z chorobą nowotworową. Widzowie pokochali ją przede wszystkim za rolę Anki Kwiatkowskiej w "Rodzinie zastępczej", ale na swoim koncie miała również wiele innych znakomitych kreacji. Przez lata należała do grona najbardziej lubianych polskich aktorek.

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