Marta Nawrocka ukrywała rękę pod marynarką. Rzecznik prezydenta ujawnił prawdę

rr
Marta Kowalska
2026-10-31 7:45

Marta Nawrocka pojawiła się w piątek w centrum Warszawy z temblakiem. Choć pierwsza dama starała się ukryć swoją kontuzję i przykryła ją marynarką, fotoreporterzy dostrzegli niepokojący "szczegół". Zdjęcia wywołały pytania o jej stan zdrowia. Teraz wiadomo już, co było przyczyną urazu. Głos zabrał rzecznik prezydenta.

Marta Nawrocka odwiedziła bohaterkę Powstania Warszawskiego

30 października Marta Nawrocka odwiedziła Halinę Rogozińską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego, która świętowała setne urodziny. Na fotografiach z wizyty widać pierwszą damę ubraną w czarny zestaw ze spodniami i swetrem z golfem. Na ramiona narzuciła marynarkę. Uwagę zwraca jednak jej lewa ręka. Nawrocka nie eksponowała jej podczas spotkania, a spod ubrania wystawał temblak.

Rzecznik prezydenta wyjaśnił, co stało się Marcie Nawrockiej

Widok pierwszej damy z unieruchomioną ręką wywołał pytania o przyczynę urazu. Wyjaśnienia udzielił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W rozmowie z "Faktem" przekazał, że Marta Nawrocka nabawiła się kontuzji podczas treningu.

"To kontuzja ręki, którą pierwsza dama doznała na treningu. Nic groźnego" - poinformował.

Jak wynika z jego słów, uraz nie jest poważny. Nie ujawniono jednak, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do kontuzji ani jak długo pierwsza dama będzie musiała nosić temblak.

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Marta Nawrocka opowiadała o swojej sportowej pasji

Marta Nawrocka już wcześniej opowiadała o swoim zamiłowaniu do sportu. W rozmowie z Polsatem przyznała, że lubi treningi na siłowni. Aktywność fizyczna jest dla niej ważnym elementem codzienności. Tym razem jednak ćwiczenia zakończyły się kontuzją, która wymagała unieruchomienia ręki.

Pierwsza dama nie zrezygnowała z zaplanowanej wizyty u Haliny Rogozińskiej. Pojawiła się na uroczystości mimo urazu i starała się nie eksponować kontuzjowanej ręki. Jak zapewnił rzecznik prezydenta, nie ma powodów do większego niepokoju.

Pierwsza dama Marta Nawrocka w ciemnej sukience i ozdobnej opasce. O jej kontuzji ręki przeczytasz na SE.
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