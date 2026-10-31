Przed wyjściem na cmentarz przyklej to do butów. Przestaną się ślizgać po mokrej powierzchni. Sposób na ślizgające się buty

Sposób na ślizgające się buty. Domowa metoda na zwiększenie przyczepności podeszw

Wilgoć i przelotne opady na 1 listopada mogą sprawić, że cmentarne chodniki i alejki zamienią się w śliską powierzchnie. Nieodpowiednie obuwie i chwila nieuwagi mogą sprawić, że bardzo łatwo będzie o wypadek. Pamiętaj, że cmentarz to nie rewia mody. 1 listopada wybierz wygodne, ciepłe buty z przyczepnymi podeszwami. Unikaj butów na obcasie oraz obuwia z jednolitymi podeszwami. Najlepiej sprawdzą się buty z traperami na podeszwach. Są one dostosowane do trudnych warunków pogodowych i nie ślizgają się po chodnikach.

W sytuacjach awaryjnych pomogą Ci domowe sposoby na zwiększenie przyczepności butów. Istnieją sprytne metody, które sprawią, że podeszwy mniej się będą ślizgać na mokrej powierzchni. Najskuteczniejszym z nich jest zwykły sylikon uszczelniający. Dzień przed założeniem butów weź silikon i nałóż cienkie pasku lub kropki w poprzek podeszwy. Całość zostaw do całkowitego wyschnięcia, na około 12 godzin. Gumowa i porowata powierzchnia sylikonu skutecznie zwiększy opór tarcia podczas chodzenia i sprawi, że buty będą bardziej przyczepne. Dodatkowo zrobione w ten sposób trapery sprawią, że buty będą się mniej ślizgać. Aby zwiększyć skuteczność domowych metod, zadbaj o detale. Przed nałożeniem silikonu podeszwa powinna być dokładnie wyczyszczona i odtłuszczona, co zapewni lepszą adhezję. Pamiętaj, by silikon aplikować w strategicznych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie but styka się z podłożem, ale unikaj obszarów mocnego zginania, aby zapobiec pękaniu warstwy. Testuj przyczepność po całkowitym wyschnięciu.

Metodą awaryjną, która także działa jest wykorzystanie papieru ściernego. Delikatnie potrzyj nim podeszwy. Działanie to stworzy na powierzchni podeszwy mikroskopijne nierówności, które będą zwiększały tarcie. Zbyt agresywne tarcie papierem ściernym może trwale uszkodzić podeszwę, skracając żywotność buta.

Na poprawienie przyczepności butów może pomoc także lakier do włosów lub przeklejenie w poprzek podeszwy plastra opatrunkowego z dzianiny. Są tak jednak krótkotrwałe metody, które działają doraźnie.

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