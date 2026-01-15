Potrzyj tym podeszwy butów, a przestaną się ślizgać po oblodzonych chodnikach. Bez wizyty u szewca zwiększysz przyczepność butów na zimę

- Niebezpieczna pogoda w Polsce sprawia, że śliskie chodniki stają się pułapką, a złe obuwie zwiększa ryzyko upadku.
- Klasyczne kozaki czy botki o gładkiej podeszwie nie zapewniają bezpieczeństwa na lodzie, a obcasy mogą prowadzić do poważnych kontuzji.
- Istnieją proste domowe sposoby na zwiększenie przyczepności butów, gdy nie masz odpowiedniego obuwia zimowego.
- Odkryj sprawdzone triki, które sprawią, że Twoje buty przestaną się ślizgać na oblodzonych chodnikach!
Dobre obuwie to podstawa bezpiecznego chodzenia zimą. W ostatnich dniach przez Polskę przetacza się niebezpieczna pogoda. Czasowa odwilż i marznący deszcz sprawiają, że w wielu rejonach Polski pojawiła się gołoledź. Cienka warstwa lodu na chodnikach oraz zalegający śnieg sprawiają, że nawierzchnia jest bardzo śliska i łatwo o wypadek. W taką pogodą zrezygnuj z klasycznych kozaków lub botków. Buty z gładką powierzchnią nie mają dużej przyczepności, a ot sprawia, że w taką pogodą bardzo się ślizgają i nie są bezpieczne. Również buty na obcasach i koturnach nie są zalecane w taką pogodę. Przewrócenie się w takich butach może skończyć się zwichnięciem, a nawet złamaniem nogi.
Potrzyj tym podeszwy butów, a zwiększysz ich przyczepność. Co zrobić, aby buty się nie ślizgały na chodnikach?
Istnieje kilka domowych sposobów na zwiększenie przyczepności butów. Mogą one Cię uratować, gdy nie masz odpowiednich butów. Najszybszy i najprostszy sposób to spryskanie podeszwy butów lakierem do włosów. Popularny kosmetyk robi cienką warstwę ochronną, która poprawia tarcie i zwiększa przyczepność. Sposób ten jest jednak krótkotrwały i należy go regularnie powtarzać. Lepiej sprawdzi się metoda z papierem ściernym. Przed wyjściem z domu delikatnie przetrzyj suche podeszwy butów papierem ściernych o średniej ziarnistości. Papier ścierny dobrze zmatowi gumę podeszwy, ale jej nie zniszczy. Wystarczy, że zetrzesz zewnętrzną warstwę gumowej podeszwy, a będzie ona lepiej przyczepna. Aby jeszcze bardziej przygotować buty na gołoledź możesz po użyciu papieru ściernego spryskać podeszwy lakierem do włosów. Ten sposób faktycznie działa i sprawia, że buty o wiele mniej się ślizgają na oblodzonych chodnikach.