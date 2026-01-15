Potrzyj tym podeszwy butów, a przestaną się ślizgać po oblodzonych chodnikach. Bez wizyty u szewca zwiększysz przyczepność butów na zimę

Niebezpieczna pogoda w Polsce sprawia, że śliskie chodniki stają się pułapką, a złe obuwie zwiększa ryzyko upadku.

Klasyczne kozaki czy botki o gładkiej podeszwie nie zapewniają bezpieczeństwa na lodzie, a obcasy mogą prowadzić do poważnych kontuzji.

Istnieją proste domowe sposoby na zwiększenie przyczepności butów, gdy nie masz odpowiedniego obuwia zimowego.

Odkryj sprawdzone triki, które sprawią, że Twoje buty przestaną się ślizgać na oblodzonych chodnikach!

Dobre obuwie to podstawa bezpiecznego chodzenia zimą. W ostatnich dniach przez Polskę przetacza się niebezpieczna pogoda. Czasowa odwilż i marznący deszcz sprawiają, że w wielu rejonach Polski pojawiła się gołoledź. Cienka warstwa lodu na chodnikach oraz zalegający śnieg sprawiają, że nawierzchnia jest bardzo śliska i łatwo o wypadek. W taką pogodą zrezygnuj z klasycznych kozaków lub botków. Buty z gładką powierzchnią nie mają dużej przyczepności, a ot sprawia, że w taką pogodą bardzo się ślizgają i nie są bezpieczne. Również buty na obcasach i koturnach nie są zalecane w taką pogodę. Przewrócenie się w takich butach może skończyć się zwichnięciem, a nawet złamaniem nogi.

Potrzyj tym podeszwy butów, a zwiększysz ich przyczepność. Co zrobić, aby buty się nie ślizgały na chodnikach?

Istnieje kilka domowych sposobów na zwiększenie przyczepności butów. Mogą one Cię uratować, gdy nie masz odpowiednich butów. Najszybszy i najprostszy sposób to spryskanie podeszwy butów lakierem do włosów. Popularny kosmetyk robi cienką warstwę ochronną, która poprawia tarcie i zwiększa przyczepność. Sposób ten jest jednak krótkotrwały i należy go regularnie powtarzać. Lepiej sprawdzi się metoda z papierem ściernym. Przed wyjściem z domu delikatnie przetrzyj suche podeszwy butów papierem ściernych o średniej ziarnistości. Papier ścierny dobrze zmatowi gumę podeszwy, ale jej nie zniszczy. Wystarczy, że zetrzesz zewnętrzną warstwę gumowej podeszwy, a będzie ona lepiej przyczepna. Aby jeszcze bardziej przygotować buty na gołoledź możesz po użyciu papieru ściernego spryskać podeszwy lakierem do włosów. Ten sposób faktycznie działa i sprawia, że buty o wiele mniej się ślizgają na oblodzonych chodnikach.