Włóż to bo butów i odczekaj! Poszerzysz za ciasne w palcach buty nawet o jeden rozmiar! Tak robili przedwojenni prascy szewcy

Nowe buty często wymagają "rozchodzenia", ale problem ucisku może dotyczyć też starszego obuwia.

Nie wszystkie buty nadają się do rozciągania – materiały syntetyczne i zamsz są ryzykowne.

Sprawdź, jak prosta domowa metoda z wilgotną skarpetką może pomóc poszerzyć buty za ciasne w palcach!

Jak poszerzyć buty za ciasne w palcach? Ten domowy sposób warto znać

Problem uciskających butów najczęściej dotyczy nowego obuwia. Nie bez powodu mówi się, że buty należy rozchodzić. Skórzane obuwie "pracuje na stopie" i się do niej dostosowuje. Z czasem buty same się poszerzają i przestają uciskać. Nie zawsze jednak problem za ciasnego obuwia dotyczy jedynie nowych butów. Zdarza się, że stopy puchną, a nawet nieznacznie zmieniają swój rozmiar. To częsty problem kobiet w ciąży oraz osób, których waga się szybko zmieniła. Również rzadko używane buty mogą uciskać i wymagać dodatkowego poszerzenia.

Jakich butów nie można rozciągać?

Poszerzanie butów to jedna z usług szewców. Posiadają oni sprzęt, dzięki któremu można nieznacznie powiększyć obuwie. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy model i rodzaj obuwia można powiększać. Modele wykonane z materiałów syntetycznych są mniej elastyczne i podatne na rozciągnięcie. Szewcy nie zalecają także poszerzania butów zamszowych. W tym przypadku każda ingerencja niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia materiału. Najprościej poszerza się buty skórzane oraz szyte, a nie klejone.

Włóż to do buta, a powiększysz go o jeden rozmiar

Jeżeli czujesz, że buty są przyciasne w palcach to warto spróbować poszerzyć je w domu. Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest wilgotna skarpetka. Ważne, by była ona jedynie wilgotna, a nie bardzo mokra. Duża ilość wody może zniszczyć środek buta, a w przypadku obuwia klejonego, nawet rozpuścić klej. Rozciąganie butów za pomocą namoczonej skarpetki można wykonać wkładając stopę do środka i chodząc w takim obuwiu. Innym sposobem jest wypchanie butów wilgotnym materiałem i pozostawienie na kilka godzin. Niektórzy polecają także trik z suszarka. Warto jednak wiedzieć, że gorące powietrze może rozpuścić klej i sprawić, że buty zaczną się rozpadać. Z tego samego powodu nie zaleca się suszenia butów pod nagrzanym grzejnikiem.