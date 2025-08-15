Włóż to bo butów i odczekaj! Poszerzysz za ciasne w palcach buty nawet o jeden rozmiar! Tak robili przedwojenni prascy szewcy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-08-15 5:21

Za ciasne buty to prawdziwa udręka! Cisną, obierają i są bardzo niewygodne. Jeżeli chcesz nieznacznie poszerzyć butów w palach nie musisz od razu biec do szewca. Istnieje prosty, domowy sposób, dzięki któremu szybko powiększysz ukochane buty. Nie potrzebujesz do tego specjalistycznych urządzeń. W ten sposób poszerzysz za ciasne buty nawet o jeden rozmiar!

Boska sztuczka na wiązanie butów wiosną 2023.

i

Autor: Shutterstock Boska sztuczka na wiązanie butów wiosną 2023.
  • Nowe buty często wymagają "rozchodzenia", ale problem ucisku może dotyczyć też starszego obuwia.
  • Nie wszystkie buty nadają się do rozciągania – materiały syntetyczne i zamsz są ryzykowne.
  • Sprawdź, jak prosta domowa metoda z wilgotną skarpetką może pomóc poszerzyć buty za ciasne w palcach!

Jak poszerzyć buty za ciasne w palcach? Ten domowy sposób warto znać

Problem uciskających butów najczęściej dotyczy nowego obuwia. Nie bez powodu mówi się, że buty należy rozchodzić. Skórzane obuwie "pracuje na stopie" i się do niej dostosowuje. Z czasem buty same się poszerzają i przestają uciskać. Nie zawsze jednak problem za ciasnego obuwia dotyczy jedynie nowych butów. Zdarza się, że stopy puchną, a nawet nieznacznie zmieniają swój rozmiar. To częsty problem kobiet w ciąży oraz osób, których waga się szybko zmieniła. Również rzadko używane buty mogą uciskać i wymagać dodatkowego poszerzenia.

Jakich butów nie można rozciągać?

Poszerzanie butów to jedna z usług szewców. Posiadają oni sprzęt, dzięki któremu można nieznacznie powiększyć obuwie. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy model i rodzaj obuwia można powiększać. Modele wykonane z materiałów syntetycznych są mniej elastyczne i podatne na rozciągnięcie. Szewcy nie zalecają także poszerzania butów zamszowych. W tym przypadku każda ingerencja niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia materiału. Najprościej poszerza się buty skórzane oraz szyte, a nie klejone. 

Włóż to do buta, a powiększysz go o jeden rozmiar

Jeżeli czujesz, że buty są przyciasne w palcach to warto spróbować poszerzyć je w domu. Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest wilgotna skarpetka. Ważne, by była ona jedynie wilgotna, a nie bardzo mokra. Duża ilość wody może zniszczyć środek buta, a w przypadku obuwia klejonego, nawet rozpuścić klej. Rozciąganie butów za pomocą namoczonej skarpetki można wykonać wkładając stopę do środka i chodząc w takim obuwiu. Innym sposobem jest wypchanie butów wilgotnym materiałem i pozostawienie na kilka godzin. Niektórzy polecają także trik z suszarka. Warto jednak wiedzieć, że gorące powietrze może rozpuścić klej i sprawić, że buty zaczną się rozpadać. Z tego samego powodu nie zaleca się suszenia butów pod nagrzanym grzejnikiem.

Przeczytaj także:
Masz to w kuchni i nawet nie wiesz, że działa niczym peeling dla jelit. Jak mio…
Super Express Google News
Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku
Pytanie 1 z 10
Kto, według przysłowia, kołysze dzieci bogatemu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BUTY
konserwacja butów
NIEWYGODNE BUTY