Masz to w kuchni i nawet nie wiesz, że działa niczym peeling dla jelit. Jak miotełka usunie złogi z jelit i sprawi, że brzuch będzie mniejszy

Odkryj naturalne sposoby na oczyszczenie jelit i płaski brzuch, które działają w zgodzie z Twoim organizmem.

Poznaj babkę płesznik – niepozorną roślinę o potężnych właściwościach, która skutecznie usuwa toksyny i wspiera trawienie.

Dowiedz się, jak prosto przygotować napój z babki płesznik i dlaczego może być lepsza niż siemię lniane.

Przekonaj się, jak ta roślina wpływa na poziom cukru i cholesterolu oraz czy jest odpowiednia dla Ciebie!

To miotełka dla Twoich jelit. Działa lepiej niż siemię lniane

Naturalne sposoby oczyszczana jelit są delikatnie i działają w zgodzie z organizmem. Pomagają usunąć złogi i zachować płaski brzuch. Jednym z najpopularniejszych sposobów oczyszczania jelit jest siemię lnianie. Okazuje się jednak, że ta niepozorna roślina działa podobnie i obecnie zyskuje coraz większą popularność.

Babka płesznik bo o niej mowa to wyjątkowa, jednoroczna roślina, która naturalnie występuje w krajach basenu Morza Śródziemnego. Można ją spotkać również w północnej Afryce oraz Indiach i Iranie. Wygląda niepozornie i można pomylić ją z chwastem. Okazuje się jednak, że na skromnie wyglądająca roślina, skrywa w sobie wielką moc. Jej sekretem są małe, gładkie i brązowe nasiona, która w wodzie pęcznieją i podobnie jak siemię lniane, tworzą charakterystyczny, zielony śluz. To właśnie ta substancja działa zbawiennie na jelita i skutecznie je oczyszcza.

Babka płesznik na zdrowe jelita - właściwości

Napęczniałe nasiona babki płesznik tworzą zdrową zawiesinę. Ich spożywanie nie zwiększa objętości treści jelitowej, a zamiast tego skutecznie usuwa zalegające złogi. Babka płesznik niczym delikatna miotełka wymiata przewód pokarmowy, usuwając toksyny oraz resztki niestrawionych pokarmów. Dzięki temu wspiera prawidłową perystaltykę jelit i pomaga zachować płaski brzuch. Działa podobnie jak siemię lniane, ale dodatkowo zawiera więcej rozpuszczalnego błonnika dzięki czemu pomaga także obniżyć poziom cukru oraz cholesterolu we krwi.

Jak spożywać nasiona babki płesznik?

Nasiona babki płesznik są łatwo dostępne w sklepach. Kilogramowa opakowanie kosztuje około 20 zł. Do przygotowania jednej porcji napoju wystarczą 2/3 łyżeczki nasion. Zalej je 1 szklanką zimnej wody i odstaw na około 10 minut, aby nasiona dobrze napęczniały. Po tym czasie mieszanka jest już gotowa do spożycia. Popij ją dodatkową szklaną wody. Pomoże to uniknąć problemów z trawieniem. Takie napój można pić nawet kilka razy dziennie, najlepiej około 30 minut przed posiłkami.