Jak wiązać buty, żeby nie było widać sznurówek? Modne sposoby na wiązanie butów

Fani minimalistycznego stylu ubierania się z pewnością nie przepadają za sytuacją, w której sznurówki zaburzają im stylizację. Choć pozorne zawiązanie sznurówek mogłoby rozwiązać ten problem, to nie zawsze wygląda to dobrze, szczególnie wtedy, gdy nosisz sneakersy takie jak np.: https://answear.com/h/adidas-samba.

Ukrycie sznurówek to wbrew pozorom nic trudnego. Poniżej zebraliśmy dla Ciebie kilka skutecznych sposobów, które ani nie popsują Twojego looku, ani nie sprawią, że będzie Ci niewygodnie. Gdy poznasz odpowiednią technika wiązania, zyskasz nie tylko lepsze dopasowanie, ale i spokój w codziennym użytkowaniu butów.

Estetyczne wiązanie sznurówek. Sprawdzona technika w parze z wygodą

Metoda pod językiem

Jednym z najpopularniejszych sposobów na zawiązanie butów, to technika "pod językiem". To nic trudnego; wystarczy zawiązać buty do końca, czyli do ostatniej dziurki. Zamiast jednak zostawiać sznurówki widoczne, zawiąż je na płasko i schowaj pod język buta.

Ten sposób polecamy szczególnie fanom trampek. Dzięki tej metodzie zachowasz schludny i estetyczny wygląd butów, a przy tym sznurówki nie będą Cię uwierać.

Przeciąganie sznurowadeł do środka

Inna technika opiera się na przeciąganiu końcówek sznurówek przez ostatnią sznurówkę do środka obuwia. Po zrobieniu pętelki końce schowaj pod wkładką lub za wyściółkę. Trzeba nieco pooperować sznurówkami, aby dobrze je ułożyć, jednak efekt jest tego wart; elegancki i stylowy.

To rozwiązanie polecamy szczególnie tym, którzy lubią nosić sneakersy lub klasyczne adidasy. W porównaniu do trampek może nie być zbyt wiele miejsca na ułożenie sznurówek pod językiem.

Płaskie wiązanie i brak kokardy

Równie ciekawym i kreatywnym rozwiązaniem jest sposób wiązania bez tworzenia kokardy. W tej technice sznurowanie butów przeplata się tak, by sznurki leżały płasko i nie wystawały. Daje to bardzo minimalistyczny efekt.

Ten sposób zastosujesz w niemalże każdym obuwiu, które wybierzesz, o ile sznurowadło nie jest zbyt grube. Dlatego wybieraj cienkie i elastyczne modele, które łatwo się układają. Dodatkowo nie powoduje to dyskomfortu w trakcie noszenia.

Gotowe patenty

Na popularności zyskują także tzw. no tie shoelaces. To elastyczne sznurówki, które całkowicie eliminują potrzebę wiązania. Wystarczy je raz założyć, a później tylko wsunąć stopę do buta. To bardzo praktyczna opcja, która łączy komfort noszenia i schludny wygląd. Jeśli cenisz sobie szybkie i skuteczne rozwiązania, to takie rozwiązanie z pewnością przypadnie Ci do gustu.

Korzystając z tego systemu, zawiązaujesz buty właściwie tylko raz. Później wystarczy tylko założyć obuwie i gotowe!

Technika wiązania a styl obuwia. Sznurowanie butów bez tajemnic

Wybór techniki wiązania zależy od typu obuwia, który nosisz. W przypadku sportowych modeli sprawdza się klasyczne sznurowanie na płasko.

W modelach na co dzień dobrze wygląda przeciąganie sznurówek do środka. Do eleganckich butów, tak jak w przypadku sportowych, polecamy wiązanie sznurówek na płasko.

Wiązanie butów, które idzie w parze z wygodą, stylem i minimalizmem

Pamiętaj, że dobre i eleganckie sznurowanie butów tak, by sznurówki były niewidoczne, to nie tylko kwestia schludnego wyglądu, ale i wygody. Niewłaściwie zawiązane sznurówki mogą uciskać lub sprawiać, że stopa będzie się ślizgać. Dobrze dobrana technika to także szansa na wyrażenie własnego stylu; czy stawiasz na klasykę, minimalistyczny look czy kreatywny akcent.

Niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, ważne jest, by zawiązać sznurówki tak, by wyglądały dobrze i nie przeszkadzały Ci na co dzień. Bo przecież nic tak nie psuje efektu, jak przypadkowo wystające sznurowadło.

